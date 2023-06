Confira os títulos do Brasil no vôlei feminino. Foto: Reprodução Gaspar Nóbrega/COB

Conheça os feitos do elenco feminino do Brasil no vôlei e quais são as conquistas

Vôlei feminino do Brasil tem quantos títulos?

Vôlei feminino do Brasil tem quantos títulos?

Na história do esporte, a Seleção Brasileira de vôlei feminino é uma das mais vitoriosas. Grandes nomes já vestiram a camisa verde e amarela e conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze em diferentes competições, incluindo os Jogos Olímpicos. Saiba quais são os títulos do Brasil na categoria.

Quantas vezes a Seleção Brasileira de vôlei feminino foi campeã olímpica?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino de quadra tem cinco medalhas conquistadas em Olimpíadas, sendo dois ouros, uma prata e dois bronzes.

Os outros foram conquistados em 2008, em Pequim, na China, e em 2012, em Londres, na Inglaterra. A prata foi ganha em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, e os dois bronzes vieram em 1996 e 2000, em Atlanta, nos Estados Unidos, e em Sydney, na Austrália, respectivamente.

No ranking geral de maiores campeões do vôlei feminino, o Brasil está empatado com o Japão em dois ouros, mas em desvantagem na prata e, por isso, ocupa o quinto lugar na classificação.

Saiba qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino

Brasil ganha primeira medalha de ouro no vôlei feminino em 2008

Após terminar as Olimpíadas de 2004 em Atenas em quarto lugar, a Seleção Brasileira de vôlei feminino entrou confiante para disputar a edição de Pequim, na China, em 2008.

Terminou em primeiro lugar na fase de grupos com 10 pontos, somados em cinco vitórias e nenhuma derrota. Sem qualquer problema, o esquadrão brasileiro formado por Paula Pequeno, Fabiana Alvim, Sheilla Castro, Thaísa, Jaqueline Carvalho e Marianne Steinbrecher avançou para as quartas de final.

Passou pelo Japão (3 sets a 0) nas quartas de final e pela anfitriã China (3 sets a 0) na semifinal. Na decisão a equipe de José Roberto Guimarães superou facilmente pelos Estados Unidos por 3 sets a 1 em final eletrizante.

O time brasileiro vencedor contava com Paula Pequeno, Carolina Albuquerque, Sheilla Castro, Walewska Oliveira, Marianne Steinbrecher, Thaísa Menezes, Hélia Souza, Fabiana Alvim, Jaqueline Carvalho, Welissa Gonzaga, Fabiana Claudino e Valeska Menezes.

Brasil é ouro em Londres, na Inglaterra, em 2012

Depois de faturar o primeiro ouro no vôlei feminino em Pequim, a Seleção Brasileira viajou até Londres, na Inglaterra, em 2012 para disputar a edição das Olimpíadas em busca da segunda medalha.

Na fase de grupos o elenco não teve o melhor desempenho. Fechou em quarto lugar no grupo B com sete pontos, conquistados em três vitórias e duas derrotas, atrás de Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Mesmo assim, o Brasil de Zé Roberto Guimarães era tido como favorito.

Passou pela Rússia nas quartas de final (3x2) e o Japão na semifinal (3x0). Pela decisão, em Londres, passou por cima dos Estados Unidos mais uma vez em vitória por 3 sets a 1, apertada e emocionante.

O time brasileiro vencedor contava com Fabiana Claudino, Danielle Lins, Paula Pequeno, Adenízia da Silva, Thaísa Menezes, Jaqueline Carvalho, Fernanda Ferreira, Tandara Caixeta, Natália Pereira, Sheilla Castro, Fabiana de Oliveira e Fernanda Garay.

Quantos títulos tem a seleção brasileira feminina de vôlei?

Se nos Jogos Olímpicos a Seleção Brasileira tem muitos títulos, em competições internacionais o elenco feminino não tem grandes histórias para contar. Isso porque o grupo nunca venceu o Mundial ou a Liga das Nações, por exemplo, dois dos principais torneios da categoria.

No Mundial de Vôlei Feminino, o Brasil nunca ganhou a competição. O elenco, entretanto, bateu na trave e ficou com a medalha de prata em quatro ocasiões: nos anos de 1994, 2006, 2010 e 2022, onde a Seleção Brasileira perdeu para a Sérvia na final do Mundial por 3 sets a 0.

O Brasil é o maior campeão do Campeonato Sul-Americano, com 22 medalhas de ouro. Por outro lado, na Liga das Nações, o Brasil só bateu na trave. Em 2019, 2021 e 2022 ficou com a prata após ser derrotado por Estados Unidos e Itália respectivamente. Por outro lado, no Grand Prix, antigo formato da competição, o Brasil tem 12 medalhas de ouro.

No Torneio Pré-Olímpico, ou Copa do Mundo de Vôlei Feminino, o Brasil também nunca ganhou, vice em 1995, 2003 e 2007.

Liga das Nações:

nunca foi campeão

Mundial de Seleções:

nunca foi campeão

Antigo Grand Prix (hoje liga das Nações):

12 títulos - 1994, 1996, 1998, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Torneio Pré-Olímpico:

nunca foi campeão

Campeonato Sul-Americano:

22 títulos - 1951, 1956, 1958, 1961, 1962, 1969, 1981, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021.

Copa dos Campeões:

2 títulos - 2009 e 2017.

Leia também:

Quem é a namorada do Lucarelli?