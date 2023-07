Que horas é o jogo Polônia x Alemanha vôlei feminino hoje - 12/07

Começa nesta quarta-feira, 12 de julho, as quartas de final da Liga das Nações, e o primeiro duelo do vôlei feminino é entre Polônia x Alemanha. As seleções abrem a rodada às 18h, horário de Brasília, em Arlington, no Texas. É decisão, ou seja, quem perder volta mais cedo para a casa.

Veja como ficou a classificação da Liga das Nações vôlei feminino 2023 até as quartas de final.

Onde assistir Polônia x Alemanha vôlei feminino ao vivo

A partida entre Polônia x Alemanha vôlei feminino nesta quarta, 12, será transmitida no Sportv 2. A emissora está disponível em operadoras por assinatura para todo o país. O vencedor da partida de hoje vai enfrentar Brasil ou China na semifinal.

O Sportv é o grande responsável pelos direitos de transmissão do campeonato de vôlei. É o único meio que exibe todos os confrontos até a final. Quem é assinante da VBTV, streaming da FIVB (https://www.volleyballworld.tv), pode acompanhar online.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: College Park Center, em Arlington, Texas, Estados Unidos

Onde assistir vôlei feminino: Sportv 2 e VBTV

Como chegam Polônia x Alemanha para a Liga das Nações?

Líder da classificação com 29 pontos, a Polônia foi responsável pela melhor campanha da primeira fase na Liga das Nações de vôlei feminino. O grupo venceu dez partidas e só perdeu duas, para Estados Unidos e Holanda. Com o resultado, entra em quadra nesta quarta-feira como a favorita diante das alemãs. O destaque fica com Ebrar Karakurt.

Do outro lado, a Alemanha conseguiu a vaga nas quartas de final na terceira e última semana de confrontos ao estacionar em oitavo lugar com 20 pontos, desbancando a Sérvia e o Canadá. O time venceu sete partidas mas perdeu para a China, Brasil, Polônia, Sérvia e os Estados Unidos. O grande destaque das alemãs é Lina Alsmeier durante a partida entre Polônia x Alemanha vôlei feminino.

Como são as quartas da Liga das Nações de vôlei feminino

Criada em 2018 para substituir o Grand Prix de vôlei feminino, a Liga das Nações (ou VNL) é jogada em duas fases diferentes. A primeira coloca dezesseis seleções em três semanas de confrontos, onde cada elenco joga 12 vezes, sendo quatro partidas por rodada.

Ao fim, os oito primeiros da classificação - incluindo o país que receber o mata-mata - estão classificados para a segunda fase da competição. O cruzamento olímpico é o responsável por definir cada um dos confrontos das quartas de final onde o primeiro joga contra o oitavo e assim sucessivamente.

Joga-se as quartas de final, a semifinal, a disputa pelo terceiro lugar e a final, todas em Arlington, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

