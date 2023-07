China, Brasil e Turquia disputam as quartas de final da Liga das Nações. Foto: Reprodução Volleyball World

Oito melhores seleções da primeira fase vão disputar as quartas de final da Liga das Nações

Classificação da Liga das Nações vôlei feminino 2023 até as quartas de final

Classificação da Liga das Nações vôlei feminino 2023 até as quartas de final

As quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino começam na próxima quarta-feira, 12 de julho, com as os oito melhores da classificação. Veja como ficou a tabela, quais são os jogos das quartas e o chaveamento.

Conheça todas as posições do vôlei

Classificação da Liga das Nações vôlei feminino completa

As oito primeiras seleções da classificação de vôlei feminino foram para as quartas de final da Liga das Nações 2023, enquanto os outros oito foram eliminados. A partir de agora é mata-mata com jogo único: quem perder sai.

A Polônia não tem vantagem ou não se torna a favorita porque ficou em primeiro lugar, assim como a Alemanha não se torna "a pior equipe" por ocupar o oitavo e último lugar.

O mata-mata da Liga das Nações é uma etapa completamente diferente. Aqui, as equipes concentram-se e escalam as suas melhores jogadoras sob um distinto clima em quadra.

Veja como ficou a classificação final após a rodada preliminar de vôlei feminino

1) Polônia - dez vitórias, duas derrotas e 29 pontos (classificada)

2) Estados Unidos - dez vitórias, duas derrotas e 28 pontos (classificada)

3) Turquia - nove vitórias, três derrotas e 29 pontos (classificada)

4) Brasil - oito vitórias, quatro derrotas e 24 pontos (classificada)

5) China - oito vitórias, quatro derrotas e 24 pontos (classificada)

6) Itália - oito vitórias, quatro derrotas e 21 pontos (classificada)

7) Japão - sete vitórias, cinco derrotas e 21 pontos (classificada)

8) Alemanha - sete vitórias, cinco derrotas e 20 pontos (classificada)

9) Sérvia - sete vitórias, seis derrotas e 19 pontos (eliminada)

10) Canadá - seis vitórias, seis derrotas e 18 pontos (eliminada)

11) República Dominicana - seis vitórias, seis derrotas e 14 pontos (eliminada)

12) Holanda - cinco vitórias, 7 derrotas e 18 pontos (eliminada)

13) Bulgária - duas vitórias, 10 derrotas e 9 pontos (eliminada)

14) Tailândia - duas vitórias, 10 derrotas e 8 pontos (eliminada)

15) Croácia - duas vitórias, 10 derrotas e 6 pontos (eliminada)

16) Coreia do Sul - zero vitórias, 12 derrotas e 0 pontos (eliminada)

Como funciona a etapa classificatória da Liga das Nações?

A Liga das Nações de vôlei feminino e masculino, realizada em quatro edições até aqui, é dividida em duas etapas: a primeira e a segunda. Dezesseis seleções jogam a primeira fase em três semanas, onde cada elenco joga 12 vezes sendo quatro jogos por rodada.

Cada vitória garante pontos na classificação. Ao fim, os oito primeiros avançam para as quartas de final e, a partir daí, começa a segunda fase da competição. O chaveamento é definido por cruzamento olímpico, ou seja, o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo diante do sétimo e assim por diante.

Aí, começa a etapa eliminatória. Joga-se as quartas de fina, semifinal e a final disputadas em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos.

As quartas vão ser jogadas entre 12 e 13 de julho, enquanto a semifinal está marcada para 15 de julho, sábado, e o domingo receberá a disputa pelo terceiro lugar e a final em 16 de julho.

Jogos das quartas de final da Liga das Nações

Polônia, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, China, Japão, Turquia e Itália jogam as quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino. Esta é apenas a primeira rodada da fase eliminatória.

Em caso de empate na partida em 2 a 2, o tie-break é que define quem avança para a próxima fase.

QUARTAS DE FINAL:

Polônia x Alemanha

Quarta-feira, 12/07 às 18h

Arlington, no Texas

Estados Unidos x Japão

Quarta-feira, 12/07 às 21h30

Arlington, no Texas

Brasil x China

Quinta-feira, 13/07 às12h30

Arlington, no Texas

Turquia x Itália

Quinta-feira, 13/07 às 16h

Arlington, no Texas

SEMIFINAL:

Brasil ou China x Polônia ou Alemanha

Sábado, 15/07 às 18h

Turquia ou Itália x EUA ou Japão

Sábado, 15/07 às 21h30

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Domingo, 16/07 às 16h

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 16/07 às 19h30

Leia também:

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino contra a Polônia