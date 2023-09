Macris é o grande desfalque do elenco brasileiro em Tóquio, no Japão

Quem são as convocadas do Brasil no Pré-Olímpico vôlei feminino 2023

Sem Macris, a Seleção Brasileira embarca para Tóquio, no Japão, com 15 atletas para o Pré-Olímpico de vôlei feminino de 16 a 24 de setembro. Antes do início do campeonato, uma jogadora será cortada já que o regulamento prevê catorze jogadoras inscritas, por isso veja a lista completa a seguir.

Jogadoras do Brasil no Pré-Olímpico vôlei feminino

O treinador José Roberto Guimarães definiu as convocadas para o Pré-Olímpico de vôlei feminino. Kisy, Rosamaria, Thaisa, Julia Bergmann, Pri Daroit, Maiara Basso e Natinha seguem na convocação.

Macris foi dispensada por questões médicas, enquanto Lorrayna Marys, Claudinha, Edinara, Maira, Helena, Valquíria, Jussara, Laís e Lelê foram cortadas. O regulamento do Pré-Olímpico só permite 14 inscrições, portanto mais uma atleta também será retirada do grupo. A base do elenco é a mesma da Liga das Nações e o Sul-Americano na temporada.

Levantadoras: Roberta e Naiane

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Centrais: Carol, Diana, Lorena e Thaisa

Líberos: Natinha e Nyeme

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

O Brasil está no grupo B, com sede em Tóquio, ao lado da Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Japão, Porto Rico e Peru. As seleções jogam entre si em turno único, sob o sistema de pontos corridos, onde cada vitória dá pontos e o tie-break, quinto set, é disputado em caso de empate.

Os dois primeiros na classificação de cada grupo (A, B e C) vão direto para as Olimpíadas de Paris. As outras seis vagas, com exceção da França, serão definidas pelo ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Tabela de jogos da Seleção Brasileira de vôlei feminino

Brasil x Argentina - 16/09 - 04h (De Brasília)

Brasil x Peru - 17/09 - 04h (De Brasília)

Brasil x Bulgária - 19/09 - 04h (De Brasília)

Brasil x Porto Rico - 20/09 - 04h (De Brasília)

Brasil x Turquia - 22/09 - 04h (De Brasília)

Brasil x Bélgica - 23/09 - 04h (De Brasília)

Japão x Brasil - 24/09 - 07h30 (De Brasília)

Quem é o técnico da Seleção Brasileira de vôlei feminino?

O veterano José Roberto Guimarães, de 69 anos, é o treinador do Brasil de vôlei feminino desde 2003. Quando assumiu o elenco, Zé Roberto promoveu uma renovação na modalidade com títulos do Grand Prix, Mundial, Sul-Americano, Copa dos Campeões e as medalhas de ouro em 2008, em Pequim, e 2012, em Londres.

Nascido em Quintana, no interior paulista, o garoto tinha o futebol como paixão já que seu pai, Lauro Pereira, vestiu a camisa do MAC, de Marília. Aos 12 anos Zé foi morar com a família em Santo André e lá começou a carreira no voleibol, com passagens por Randi Esporte Clube, Santo André, Olímpico Blumenau, Atlético Mineiro, Paulistano, Banespa, Transbrasil, ASBAC e Marcolin. Foram 21 anos dedicado como jogador.

Em 1988, aceitou o convite de Bebeto para ser assistente técnico do Brasil de vôlei masculino adulto. Em 1991, Zé Roberto assumiu as seleções infanto e juvenil femininas, traçando o seu caminho até o elenco principal em 2003. Entre clubes, defendeu o Banespa, Osasco, Fenerbahce, Scavolini Pesaro, Vôlei Amil e Barueri.

