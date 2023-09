Saiba quanto custa ver o time do Brasil em quadra nas qualificatórias para as Olimpíadas

Preços do ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino no Brasil começam em R$ 70

A venda geral dos ingressos para o Pré-Olímpico de vôlei masculino começa na próxima sexta-feira, 08 de setembro, às 12h (de Brasília), com entradas para assistir o jogo do Brasil que começam em R$ 70 e podem chegar a R$ 600. Ao todo, a seleção brasileira faz 7 jogos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro.

Quanto custa o ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino?

Quem é cliente Banco do Brasil já pode comprar o ingresso do Pré-Olímpico de vôlei masculino com 50% de desconto, mas o público geral vai desembolsar de R$ 70 a R$ 600 entre arquibancadas, Premium e a Experiência Quadra no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com capacidade para 11,8 mil pessoas.

A venda geral dos tickets para todos os torcedores estará disponível no site Eventim e na Bilheteria Norte do Engenhão a partir de 08 de setembro, sexta-feira, às 12h, horário de Brasília.

Para comprar o ingresso entre no site www.eventim.com.br, faça o cadastro de forma gratuita com email, telefone, endereço e a senha. Retorne ao menu principal, escolha o ícone do Pré-Olímpico, clique em 'Ingressos' e escolha o dia que deseja comprar.

A seguir, todos os valores do Pré-Olímpico de vôlei masculino.

Primeira rodada, sábado, 30 de setembro | Pré-Olímpico vôlei masculino

Brasil x Catar - 10:00

Arquibancada - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência Quadra - R$ 600

Segunda rodada, domingo, 01 de outubro

Brasil x Rep. Tcheca - 10:00

Arquibancada - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência Quadra - R$ 600

Terceira rodada, terça-feira, 03 de outubro | Pré-Olímpico vôlei masculino

Brasil x Alemanha 20:30

Arquibancada - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência Quadra - R$ 500

Quarta rodada, quarta-feira, 04 de outubro

Brasil x Ucrânia 20:30

Arquibancada - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência Quadra - R$ 500

Quinta rodada, sexta-feira, 06 de outubro | Pré-Olímpico vôlei masculino

Brasil x Cuba - 10:00

Arquibancada - R$ 70

Premium - R$ 100

Experiência Quadra - R$ 500

Sexta rodada, sábado, 07 de outubro

Brasil x Irã - 10:00

Arquibancada - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência Quadra - R$ 600

Domingo, 08 de outubro | Pré-Olímpico vôlei masculino

Brasil x Itália - 10:00

Arquibancada - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência Quadra - R$ 600

Quando é a estreia do Brasil no Pré-Olímpico 2023?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino estreia no Pré-Olímpico em 30 de setembro, sábado, contra o Catar pela primeira rodada do grupo A no Maracanãzinho. O jogo começa às 10h, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo no Sportv, na TV paga, para todos os estados do país.

O Brasil está no grupo A ao lado da Itália, Irã, Cuba, Catar, Ucrânia, Alemanha e República Tcheca. Os elencos se enfrentam entre sete rodadas por turno único, onde cada vitória dá pontos para as seleções na classificação. Os dois melhores ao fim da sétima e última rodada avançam para as Olimpíadas de forma direta.

Na última edição dos Jogos Olímpicos, o Brasil foi derrotado pelo ROC (Rússia) na semifinal, garantido em quarto lugar após a derrota para a Argentina na disputa pelo bronze.

A pré-lista de convocados da Seleção Brasileira de vôlei masculino já está definida. Destes nomes, apenas 14 vão jogas o Pré-Olímpico em setembro e outubro, no Rio de Janeiro.

Dá para dizer que Bruninho, Fernando Cachopa, Alan, Lean, Lucarelli e Flávio estão garantidos.

Levantadores: Bruninho, Fernando Cachopa, Matheus Brasília e Thiaguinho

Opostos: Alan Souza, Felipe Roque, Darlan, Abouba e Welington Oppenkoski

Ponteiros: Leal, Lucarelli, Honorato, Adriano Xavier, Lukas Bergmann, Maicon França e Arthur Bento

Centrais: Lucão, Judson, Flávio, Otávio, Thiery e Geovane

Líberos: Thales, Maique e Alexandre

