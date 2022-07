Resultado do jogo de vôlei masculino hoje: Brasil perde e está eliminado

O Brasil está eliminado da Liga das Nações. O resultado do jogo de vôlei masculino hoje, quarta-feira em 20 de julho, foi a vitória dos Estados Unidos por 3 sets a 1 contra a Seleção Brasileira nas quartas de final. O confronto foi realizado em Bologna, na Itália, com presença da torcida. Confira como foi a partida.

Resultado vôlei masculino Brasil vence EUA nas quartas de final

Com a quadra cheia em Bologna, na Itália, a torcida não parou de cantar um segundo. Brasil e Estados Unidos disputaram o jogo das quartas de final da Liga das Nações em clima de final. Essa foi a segunda vez que as equipes se enfrentaram na Liga das Nações 2022, com vitória dos EUA na primeira fase.

No primeiro set, o Brasil conseguiu pressionar os norte-americanos para garantir a vantagem. Lucarelli foi o grande destaque do time brasileiro, deixando a vantagem em até quatro pontos. Darlan também apareceu muito bem para o elenco de Renan Dal Zotto. Na reta final do primeiro set, o Brasil conseguiu marcar 25 a 20 e, com facilidade, levou a primeira no jogo.

SEGUNDO SET

No segundo set, foi a vez dos americanos darem a volta por cima e tomarem o controle das quartas de final. Logo no início da partida os Estados Unidos abriram até três pontos de vantagem. A diferença notável pela pontuação seguiu até a reta final do set, sem chances para os brasileiros. Por 25 a 22, os americanos deixaram tudo igual.

TERCEIRO SET

Com a equipe completa, era a hora do Brasil reagir em quadra e, de fato foi o que aconteceu. Com até três pontos de vantagem, a Seleção Brasileira abriu a vantagem. Os americanos logo reagiram e conseguiram alcançar o adversário com até 15 a 16. O Brasil chegou a errar alguns saques, além de não conseguiu passar pelo bloqueio dos americanos que funcionava de maneira perfeita.

O jogo foi apertado, ponto por ponto. Na reta final do set, o ataque dos EUA comandou a virada no placar em viradas de bola, além de saques perfeitos. O grupo ficou no 25 para fechar o terceiro set, enquanto o Brasil garantiu-se com 23.

QUARTO SET

Logo depois de garantir a virada, os Estados Unidos vieram para o quarto set com todo o gás necessário além da confiança. O time americano chegou a abrir sete pontos de vantagem, enquanto os brasileiros erraram sete vezes em saques e até bloqueios, mandando a bola para fora.

O Brasil mostrou reação ao marcar três pontos seguidos para diminuir a diferença. Daí em diante, a melhora significativa em quadra do time levou o placar para 16 a 17 no quarto set, deixando o jogo praticamente empatado. No entanto, os erros voltaram a acontecer na Seleção Brasileira e com isso a virada do americanos. Por 25 a 17, o resultado do jogo de vôlei masculino hoje deu a vitória por 3 a 1 dos Estados Unidos e a vaga na semifinal da Liga das Nações de 2022.

Estados Unidos vai enfrentar Polônia ou Irã na semifinal.

Chaveamento da Liga das Nações vôlei masculino 2022

Somente os oito melhores da primeira fase na Liga das Nações avança para as quartas de final da competição de vôlei masculino.

O Brasil terminou em sexto lugar, com 24 pontos, e garantiu a vaga na fase eliminatória. Além da seleção também se classificaram Itália, Japão, Estados Unidos, Polônia, França, Irã e Holanda.

As quartas de final tem início na quarta-feira, 20 de julho, enquanto a semifinal será no sábado e a decisão do vôlei masculino acontecerá no domingo, dia 24 em Bologna, na Itália.

QUARTAS DE FINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos 3 x 1 Brasil (1)

Itália x Holanda (2) – às 16h

França x Japão (3) – Quinta-feira, 21/07 às 13h

Polônia x Irã (4) – Quinta-feira, 21/07 às 16h

SEMIFINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos x Vencedor Semifinal 4 – Sábado, 23/07 às 13h

Vencedor Semifinal 2 x Vencedor Semifinal 3 – Sábado, 23/07 às 16h

FINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – Domingo, 24/07 às 13h

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Domingo, 24/07 às 16h

Quando é o próximo jogo do Brasil no vôlei masculino?

Eliminado da Liga das Nações, o próximo compromisso do Brasil no vôlei masculino será no Mundial de 2022, entre 26 de agosto até 11 de setembro na Polônia e Eslovênia.

A equipe comandada por Renan dal Zotto está garantida na competição. No grupo B, vai enfrentar Cuba, Catar e Japão logo na primeira fase. Serão vinte e quatro equipes lutando por uma vaga na fase eliminatória.

A transmissão oficial será feita pelo SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

