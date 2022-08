Resultado vôlei masculino hoje: Brasil está nas oitavas do Mundial 2022

Com 100% de aproveitamento garantido, o Brasil está nas oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino na temporada! Nesta terça-feira, 30 de agosto, a Seleção venceu o Catar com o resultado vôlei masculino hoje em 3 sets a 0, garantindo três vitórias e a liderança do grupo B na primeira fase.

Brasil ainda aguarda para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final. Confira como foi a partida da última rodada e como vai funcionar o mata-mata da competição de vôlei.

Resultado vôlei masculino hoje: Brasil vence Catar no Mundial

Favorito na disputa, o Brasil teve a vantagem desde o início da partida. O Catar, que não venceu nenhum confronto na fase de grupos, pouco assustou entre os três sets, enquanto a Seleção teve tempo para se impor dentro de quadra.

No primeiro set, sem maiores dificuldades, o elenco de Renan Dal Zotto venceu. O grupo chegou a abrir oito pontos de diferença contra o Catar em extrema facilidade, por quinze contra sete pontos, estando sempre à frente do placar. Destaque para Lucarelli, Wallace, Leal e Flávio. Assim, com largada de Leal, o Brasil fechou o set por 25 a 13.

Pelo segundo set, o Catar mostrou reação mesmo tendo grandes dificuldades dentro de quadra, mas nada que assustasse de fato o Brasil. Aqui, ponto por ponto foram disputados, com o elenco asiático na frente durante o início da partida, depois com virada da Seleção de Renan. No finalzinho, 25 a 23 foi o resultado vôlei masculino hoje.

Por fim, o terceiro set contou com mais uma vez com uma partida equilibrada. Os titulares do elenco brasileiro estavam em quadra, mas ponto por ponto foi disputado. Os rivais chegaram a dominar o placar, com virada da Seleção em excelente desempenho de Lucão, Lucarelli e Leal. O técnico do Catar soube como aproveitar os pequenos erros do Brasil, além de organizar melhor a sua defesa e ataque, mas nada feito, o Brasil ainda foi superior.

Ao fim do jogo, 26 a 24 foi garantido no placar e o resultado vôlei masculino hoje deu a vitória ao Brasil por 3 sets a 0 e a classificação para as oitava de final do Mundial de Vôlei 2022.

✅ Líderes

✅ Invictos

✅ Partiu, oitavas A #seleçãomasculina venceu seu terceiro jogo na fase de grupos, contra o Catar, por 3 sets a 0, garantiu o primeiro lugar do grupo B e avança invicto para as oitavas. 🇧🇷✨#CampeonatoMundial #MWCH2022 #Volleyball #Electrifying2022 pic.twitter.com/SSr614BSC9 — CBV (@volei) August 30, 2022

Brasil nas oitavas de final do Mundial de vôlei masculino

A Seleção Brasileira está classificada para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino na temporada, realizado na Polônia e na Eslovênia.

No entanto, a equipe brasileira treinada por Renan Dal Zotto ainda não sabe quem vai enfrentar na primeira fase do mata-mata já que aguarda o resultado das outras partidas na fase de grupos, com data para terminar na quarta-feira, 31 de agosto, onde todos os confrontos são realizados.

Até aqui, somente o Brasil está classificado nas oitavas de final. Mas podem seguir para a próxima fase a Sérvia, Japão, Cuba, Polônia, Estados Unidos, França, Itália e Turquia, dependendo dos resultados.

Confira o desempenho do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino 2022 na fase de grupos.

26.08 – BRASIL 3 x 2 Cuba (31/33, 21/25, 25/16, 25/17 e 18/16)

28.08 – BRASIL 3 x 0 Japão (25/21, 25/18 e 25/16)

30.08 – BRASIL 3 x 0 Catar (25/13, 25/23 e 26/24)

Tabela do Mundial de vôlei masculino 2022

O Mundial de vôlei masculino tem 24 seleções na disputa, pela primeira fase. As seleções são divididas em seis grupos de quatro, onde jogam entre si por três rodadas. Cada vitória vale três pontos, dependendo da atuação e do placar.

Ao fim da fase de grupos os times que terminam em primeiro e segundo lugar se classificam para as oitavas de final, a primeira fase do mata-mata, enquanto os terceiros melhores colocados também avançam. As dezesseis seleções garantidas jogam por uma vaga na final. A final vai acontecer em 11 de setembro de 2022.

Confira a tabela completa do Mundial de Vôlei Masculino 2022 com o grupo do Brasil.

GRUPO A

1 Sérvia – 6 pontos

2 Ucrânia – 3 pontos

3 Tunísia – 3 pontos

4 Porto Rico – 0 pontos

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Cuba – 4 pontos

3 Japão – 3 pontos

4 Catar – 0 pontos

GRUPO C

1 Polônia – 6 pontos

2 Estados Unidos – 6 pontos

3 Bulgária – 0 pontos

4 México – 0 pontos

GRUPO D

1 França – 5 pontos

2 Eslovênia – 4 pontos

3 Alemanha – 3 pontos

4 Camarões – 0 pontos

GRUPO E

1 Itália – 6 pontos

2 Turquia – 3 pontos

3 Canadá – 3 pontos

4 China – 0 pontos

GRUPO F

1 Holanda – 5 pontos

2 Irã – 5 pontos

3 Argentina – 2 pontos

4 Egito – 0 pontos

Leia também: Bola de Ouro 2022: 7 favoritos ao prêmio de melhor do mundo