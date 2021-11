Sada Cruzeiro x Montes Claros: onde assistir vôlei masculino hoje (06/11)

Pela terceira rodada da Superliga de Vôlei Masculino na temporada 2021, as equipes de Sada Cruzeiro x Montes Claros América se enfrentam neste sábado, 06/11, a partir das 21h30(horário de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem. Confira onde assistir ao jogo de vôlei masculino hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo de vôlei masculino hoje na Superliga?

A partida entre Sada Cruzeiro x Montes Claros América terá transmissão às 21h30 do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de televisão paga, além do sinal no Canal Vôlei Brasil da TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) também por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo.

Horário: 21h30

Onde assistir ao vivo: SporTV 2 e Canal Vôlei Brasil no TVN Sports

Como estão as equipes na Superliga?

O elenco do Sada Cruzeiro é um dos favoritos na temporada. Em primeiro lugar na classificação da Superliga com 6 pontos, venceu os dois jogos que disputou até o momento contra São José e Vôlei Renata, dois grandes oponentes na competição. Por isso, espera conquistar a sua terceira vitória seguida.

Enquanto isso, o Montes Claros América entra em quadra neste sábado buscando a sua primeira vitória na temporada da Superliga depois de não jogar a primeira rodada e perder a segunda para o Sesi São Paulo. Agora, mesmo fora de casa, espera vencer o clássico mineiro.

Programação da Superliga de Clubes 2021

Doze equipes das mais variadas regiões do país disputam a Superliga na temporada. Porém, apenas oito avançam para as quartas de final, enquanto as duas piores serão rebaixadas para a divisão inferior da competição. As finais do masculino estão marcadas para acontecer em 23, 30 de abril e sete de maio de 2022.

Ao todo, serão mais de 300 jogos com torcida, seguindo os rígidos os protocolos de higiene para evitar o contágio do Covid-19 entre o público. O comprovante de vacinação é obrigatório para assistir os confrontos nos ginásios e arenas, com o uso de máscara sendo exigido durante todo o tempo.

Confira a seguir todos os jogos da terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei e saiba onde assistir cada um dos confrontos ao vivo.

TERCEIRA RODADA:

Sábado, 06/11 às 17h – Goías Vôlei x Brasília Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 06/11 às 19h – Vôlei Guarulhos x Apan Eleva (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 06/11 às 21h30 – Montes Claros América x Sada Cruzeiro (SporTV)

Domingo, 07/11 às 17h – São José x Uberlândia (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 07/11 às 19h – Vôlei Renata x Minas (SporTV)

Domingo, 07/11 às 21h30 – Natal x Sesi (SporTV)

