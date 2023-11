Sada Cruzeiro x São José: onde assistir a Supercopa de vôlei masculino

Sada Cruzeiro ou Farma Conde São José, quem fica com o título da Supercopa de vôlei masculino? As equipes lutarão pelo primeiro troféu nacional da temporada nesta quinta-feira, 09 de novembro, na Arena Hall, em Belo Horizonte, às 21h30 (de Brasília). O Cruzeiro busca o hexa enquanto o São José quer o título inédito.

Transmissão Sada Cruzeiro x São José de vôlei masculino hoje

O Sportv 2 transmite na TV paga o jogo do Sada Cruzeiro e São José na Supercopa de vôlei masculino hoje, às 21h30, horário de Brasília, em todo o país. Quem é assinante do streaming Globoplay pode assistir a retransmissão do canal ao vivo no celular ou computador.

Os direitos de transmissão da Supercopa de vôlei masculino e feminino são exclusivamente do Grupo Globo, mais especificamente do canal Sportv. Nenhuma outra emissora ou plataforma pode exibir a partida nesta quinta-feira porque não tem os direitos.

Quem tem a assinatura de qualquer operadora de TV por assinatura pode acompanhar de graça no aplicativo Canais Globo.

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Hall, em Belo Horizonte

Onde assistir: Sportv 2

Como vem as equipes para a decisão?

Pentacampeão da Supercopa, o Sada Cruzeiro vem confiante para mais uma disputa por título. O time comandado pelo treinador Filipe Ferraz estará completo para a decisão desta quinta, já que terá o ponteiro López e o central Otávio estão de volta à Belo Horizonte após jogarem o Pan-Americano por Cuba e Brasil, respectivamente.

O Sada começou a temporada com o pé direito após vencer o Minas no tie-break, em outubro, para conquistar o 14º título do Campeonato Mineiro. Além disso, está com a estreia na nova edição da Superliga de vôlei masculino programada para a próxima quarta-feira, 15 de novembro, contra o Sesi de Bauru.

Para a final da Supercopa, o Sada Cruzeiro deverá entrar em quadra com Nico Uriarte, Wallace, Rodriguinho, Otávio, Lucão e o líbero Alexandre, enquanto López, Cledenilson, Rech, Oppenkoski, Vaccari e Rodrigo Ribeiro entrarão durante a partida.

Já o Farma Conde São José, do treinador Carlos Schwanke, terá o campeão panamericano Felipe Roque, oposto que representou o Brasil em Santiago, e ajudou a conquistar a medalha, e Matheus Brasília, levantador. Esta é a primeira vez que o clube de São José dos Campos vai disputar a final da Supercopa, e por isso a atenção será redobrada principalmente por conta do poderoso ataque do adversário.

Para a decisão desta quinta, o São José vai utilizar em quadra Douglas, Felipe Roque, Matheus Brasília, Ademir, Geovane e o líbero Rogerinho.

Como comprar o ingresso para a final?

Para comprar o ingresso da final da Supercopa de vôlei masculino entre Sada Cruzeiro e São José basta acessar o site Sympla ou visitar as bilheterias físicas da Arena Hall, em Belo Horizonte.

Na internet, é só digitar o endereço https://bit.ly/3u8RuGA no navegador, e escolher qual setor deseja comprar na Arena Hall, em Belo Horizonte. Os preços variam de R$ 40 a R$ 150 entre a arquibancada e a cadeira VIP, com direito à meia entrada e desconto para cliente Ourocard.

Além disso, o ingresso solidário é uma opção para pagar mais barato. Compre o ingresso inteiro, pague menos e apresente na entrada 1kg de alimento não perecível ou uma lata de leite no local do evento.

Para comprar o ingresso físico é só visitar a bilheteria da Arena Hall, na avenida Nossa Sra. do Carmo, número 230, no bairro Savassi, em Belo Horizonte.

ARQUIBANCADA:

R$ 80 (inteira)

R$ 40 (meia e social 1kg de alimento não perecível)

R$ 60 (Cliente Ourocard Visa/Mastercard)

CADEIRA VIP:

R$ 150

Campeões da Supercopa masculina de vôlei

Em nove edições da Supercopa, o Sada Cruzeiro é o único que esteve presente em todas e também quem mais conquistou títulos, com cinco vitórias em 2015, 2016, 2017, 2021 e 2022. O elenco cruzeirense, ao lado do Minas, é a principal força do vôlei masculino no cenário atual do país.

Além do Sada, as equipes de Taubaté e Sesi SP também já levantaram o troféu da Supercopa, conforme as informações da CBV, a organizadora do torneio nacional. O Farma Conde São José, finalista em 2023, protagoniza a decisão pela primeira vez em busca do seu primeiro título.

Confira a lista completa dos vencedores da Supercopa masculina, segundo a CBV.

Sada Cruzeiro: 5 títulos (2015, 2016, 2017, 2021 e 2022)

Taubaté/Vôlei Natal: 2 títulos (2019 e 2020)

SESI SP Bauru: 1 título (2018)

