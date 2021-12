Douglas do vôlei pede demissão na Itália e fãs miram ida ao BBB 22

Destaque do vôlei nos Jogos Olímpicos de Tóquio tanto em quadra como nas redes sociais, o ponteiro Douglas Souza está de volta ao Brasil. O jogador anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 09/12, o retorno para as terras brasileiras o seu clube na Itália. No mesmo instante, internautas questionaram a possiblidade do atleta participar do BBB 22, sendo favorito para entrar no programa da Rede Globo.

Douglas Souza deixa vôlei da Itália e está de volta ao Brasil

Através das redes sociais, o jogador de vôlei Douglas Souza anunciou que está de volta ao Brasil depois de passar uma breve temporada jogando no Tonno Callipo Volley, time que ocupa a penúltima posição na primeira divisão do Campeonato Italiano.

Sucesso nas Olimpíadas de Tóquio com a Seleção de Vôlei, Douglas assinou com o clube italiano em outubro de 2021, vestindo a camisa por 10 partidas, sendo duas vitórias e oito derrotas. Além disso, ele marcou 119 pontos, sendo 110 no ataque, quatro no saque e cinco no bloqueio, de acordo com dados do portal WebVôlei.

Porém, o atleta esbarrou em muitos problemas desde a sua chegada. Em relatos nas redes sociais, o ponteiro indicou complicações para se adaptar na Itália, principalmente com o frio.

Em junho de 2021, Douglas conquistou o público com a personalidade única nas redes sociais enquanto mostrava o seu dia a dia e toda a preparação na Vila Olímpica com os outros jogadores da Seleção de Vôlei. Em questão de dias, faturou mais de um milhão de seguidores, contabilizando hoje mais de 2 milhões.

Em publicação nesta quinta-feira, Douglas postou uma foto em um aeroporto com a legenda “Começando a saga que eu tanto esperava” e uma bandeira do Brasil ao lado do coração, indicando que já está em terras brasileiras.

Web aposta em ida de Douglas Souza para o BBB 22

No mesmo instante em que Douglas anunciou nas redes sociais que estava de volta ao Brasil, internautas questionaram a decisão do ponteiro e, principalmente, se a razão do retorno era a participação do craque no Big Brother Brasil de 2022, reality show da Rede Globo de grande sucesso, com início em 17 de janeiro.

Douglas já teve o seu nome vinculado ao programa diversas vezes, tanto por torcedores que gostariam de vê-lo com o seu jeito excêntrico e espontâneo na emissora como também por parte da imprensa. Agora, a provável participação fica cada vez mais real.

Nas redes sociais, muitos concordaram e curtiram a ideia de Douglas participar do BBB.

Outros, por outro lado, não concordam a possível ideia de assistir Douglas no Big Brother Brasil.

