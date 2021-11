Sada Cruzeiro x Sesi-SP: onde assistir o vôlei masculino da Superliga

Em confronto direto, as equipes de Sada Cruzeiro x Sesi-SP se enfrentam pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei neste sábado, 20/11, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Ginásio Poliesportivo Do Riacho, em Contagem. Saiba onde assistir ao vôlei masculino hoje ao vivo e também online.

Onde assistir Sada Cruzeiro x Sesi-SP:

O confronto entre Sada Cruzeiro e Sesi-SP hoje na Superliga Masculina terá transmissão no canal SporTV 2, disponível em emissoras por assinatura por diferentes valores no site ou aplicativo em Android ou Ios a partir das nove e meia da noite.

Local: Ginásio Poliesportivo Do Riacho, em Contagem, MG

Horário: 21h30

Onde assistir: SporTV 2 e Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Em segundo lugar da classificação com 14 pontos, o Sada Cruzeiro mantém o seu favoritismo em quadra e segue lutando pela liderança da Superliga em cada nova rodada. Até o momento, venceu os cinco jogos que disputou no turno, ou seja, busca o sexto triunfo consecutivo neste sábado.

Enquanto isso, a equipe do Sesi vem em terceiro lugar também com 14 pontos, ou seja, os dois elencos disputam a vice-colocação e, quem sabe, até mesmo a liderança se o Minas perder na rodada. Com cinco vitórias durante a Superliga, o elenco paulista deve entrar com toda a força necessária no confronto deste sábado.

Classificação da Superliga de Vôlei Masculino 2021

Como a competição é feita de pontos em cada nova rodada, os oito times masculinos melhores colocados na tabela avançam para as quartas, enquanto os últimos serão rebaixados para a Superliga da divisão inferior no ano que vem.

Confira como está a classificação da Superliga até o fim da quinta rodada.

1 Minas – 15 ponto

2 Sada Cruzeiro – 14 pontos

3 Sesi-SP – 14 pontos

4 Vôlei Guarulhos – 9 pontos

5 Apan/Eleva – 9 pontos

6 Vôlei Renata – 7 pontos

7 São José – 6 pontos

8 Natal – 6 pontos

9 Montes Claros América – 4 pontos

10 Brasília – 3 pontos

11 Uberlândia – 0 ponto

12 – Goiás – 0 ponto

Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Masculino em 2021