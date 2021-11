Sesc Flamengo x Osasco: onde assistir ao vôlei feminino hoje (05/11)

Com a presença da torcida no Tijuca Tênis Clube, as equipes de Sesc Flamengo e Osasco se enfrentam nesta sexta-feira, 05/11, a partir das 21h (horário de Brasília) pela segunda rodada da Superliga Feminina de Clubes. Acompanhe as principais informações e confira onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje ao vivo.

Sesc Flamengo x Osasco: onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje?

A partida entre Sesc Flamengo e Osasco nesta sexta terá transmissão às 21h do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de televisão paga, além do sinal no Canal Vôlei Brasil da TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) também por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo.

Horário: 21h

TV: SporTV 2

Onde assistir ao vivo: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Programação da Superliga de Clubes de Vôlei Feminino

A primeira fase da Superliga apresenta 12 equipes divididas em dois turnos. Com o fim das vinte e duas rodadas, os oito primeiros avançam às quartas de final. A partir daí, o torneio passa a ser disputado no formato

Nas quartas, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, enquanto o segundo pega o sétimo e assim sucessivamente. As equipes se enfrentam em três partidas, ou seja, um terceiro jogo acontece caso o desempate seja necessário.

A final também será realizada em três partidas, caso seja necessário, com partidas em 22 de abril de 2022, 29 de abril e, por fim, 6 de maio. Veja abaixo as equipes participantes da competição.

Confira todos os jogos da segunda rodada nesta sexta-feira e saiba onde assistir todos eles.

Segunda rodada:

Dentil Praia Clube x Sesi Bauru – 5/11, às 18h30 – (SporTV)

Barueri x Country Club Valinhos – 5/11, às 19h – (Canal Vôlei Brasil)

Fluminense x Brasília Vôlei – 5/11, às 19h – (SporTV)

Sesc RJ Flamengo x Osasco São Cristovão – 5/11, às 21h – (SporTV)

Curitiba Vôlei x EC Pinheiros – 6/11, às 19h- (SporTV)

Unlife x Itambé Minas – 5/11, às 21h – (Canal Vôlei Brasil)

Classificação da Superliga de Clubes 2021

Como a primeira fase da competição é feita em pontos corridas, os oito melhores colocados na tabela avançam para as quartas, enquanto os últimos serão rebaixados para a Superliga da divisão inferior no ano que vem.

1 Dentil Praia Clube – 6 ponto

2 Minas – 6 pontos

3 Barueri – 3 pontos

4 Brasília – 2 pontos

5 Sesi Vôlei Bauru – 2 pontos

6 Osasco São Cristovão – 2 pontos

7 Fluminense – 1 ponto

8 SESC Flamengo – 1 ponto

9 Maringá – 1 ponto

10 Pinheiros – 0 ponto

11 Valinhos – 0 ponto

12 Curitiba – 0 ponto

