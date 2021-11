Sesi Bauru x Curitiba: onde assistir ao vôlei feminino na Superliga (08/11)

As equipes de Sesi Bauru x Curitiba se enfrentam nesta segunda-feira, 08/11, a partir das 20h (horário de Brasília) pela terceira rodada da Superliga Feminina de Clubes no Ginásio Sesi Bauru. Acompanhe as principais informações e confira onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje ao vivo.

Sesi Bauru x Curitiba: onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje?

A partida entre Sesi Bauru e Curitiba nesta segunda terá transmissão às 20h do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de televisão paga, além do sinal no Canal Vôlei Brasil da TVN Sports também por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo.

Horário: 20h

TV: SporTV 2

Onde assistir ao vivo: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Como vem as equipes para o jogo de hoje na Superliga?

A equipe de Bauru segue em 8ª posição na classificação da Superliga de Vôlei Feminino. Até o momento na temporada, venceu somente o jogo de estreia enquanto na segunda rodada perdeu para o Praia Clube. Por isso, com o objetivo de subir na tabela, deve entrar com todo o gás necessário para conquistar a vitória.

Enquanto isso, o Curitiba ainda não pontuou e segue na lanterna da tabela depois de perder para o Barueri e Pinherios nas duas rodadas. Se não vencer o jogo desta segunda pode se complicar cada vez mais e não chegar até a próxima fase da competição.

Programação da Superliga de Clubes de Vôlei Feminino

A primeira fase da Superliga tem 12 equipes divididas em dois turnos. Com o fim das vinte e duas rodadas, os oito primeiros avançam às quartas de final. A partir daí, o torneio passa a ser disputado no formato de mata-mata.

Nas quartas, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, enquanto o segundo pega o sétimo e assim sucessivamente. As equipes se enfrentam em três partidas, ou seja, um terceiro jogo acontece caso o desempate seja necessário.

A final também será realizada em três partidas, caso seja necessário, em 22 de abril de 2022, 29 de abril e, por fim, 6 de maio.

Confira todos os jogos da terceira e saiba onde assistir todos eles.

Terceira rodada:

Osasco São Cristovão x Dentil Praia Clube – 9/11, às 21h – (SporTV 2)

Fluminense x Itambé Minas – 9/11, às 19h – (Canal Vôlei Brasil)

EC Pinheiros x Barueri – 9/11, às 17h – (Canal Vôlei Brasil)

Country Club Valinhos x Unlife – 9/11, às 19h – (Canal Vôlei Brasil)

Brasília Vôlei x Sesc RJ Flamengo – 9/11, às 18h30 – (SporTV 2)

Classificação da Superliga de Clubes 2021

Como a primeira fase da competição é feita em pontos corridas, os oito melhores colocados na tabela avançam para as quartas, enquanto os últimos serão rebaixados para a Superliga da divisão inferior no ano que vem.

1 Minas – 9 ponto

2 Dentil Praia Clube – 9 pontos

3 Osasco – 5 pontos

4 Barueri – 3 pontos

5 Brasília – 3 pontos

6 Fluminense – 3 pontos

7 Pinheiros – 3 pontos

8 Sesi Vôlei Bauru – 2 pontos

9 Flamengo – 1 ponto

10 Maringá – 1 ponto

11 Valinhos – 0 ponto

12 Curitiba – 0 ponto

