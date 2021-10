Sesi Bauru x Flamengo: onde assistir ao jogo de vôlei feminino (29/10)

Pela abertura da Superliga de Vôlei Feminino, as equipes de Sesi Bauru x Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, 29/10, no Ginásio Municipal Mário Covas, a partir das 21h (horário de Brasília) pela temporada 2021. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje ao vivo.

Onde assistir Sesi Bauru x Flamengo na Superliga de vôlei feminino hoje?

A partida entre Sesi Bauru e Flamengo terá transmissão às 21h do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de TV paga, além do sinal no Canal Vôlei Brasil da TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) também por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo.

Horário: 21h

TV: SporTV 2

Onde assistir ao vivo: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Programação da Superliga de Clubes no Vôlei

Doze equipes disputam a Superliga de Clubes no vôlei feminino em dois turnos. São vinte e duas rodadas, onze turno e returno, onde os oito primeiros colocados avançam às quartas de final. A partir de então, o torneio passa a ser disputado no formato eliminatório.

Nas quartas, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, enquanto o segundo pega o sétimo e assim sucessivamente. As equipes se enfrentam em duas partidas e em caso de empate o Golden Set será necessário para o desempate. Os vencedores das quartas seguem para a semifinal.

Os clubes que vencerem n semi da Superliga Feminina de Vôlei se garantem na final. A decisão também será realizada em três partidas, caso seja necessário, nos dias 22 de abril de 2022, 29 de abril e, por fim, 6 de maio.

Até o momento, o Brasília é quem está na primeira posição após vencer o Maringá na estreia.

Primeira rodada:

Brasília 3 x 2 Maringá

Dentil Praia Clube x EC Pinheiros – 29/10, às 18h (Canal Vôlei Brasil)

Itambé Minas x Country Club Valinhos – 29/10, às 18h30 (SporTV)

Sesi Bauru x Sesc RJ Flamengo – 29/10, às 21h (SporTV)

Barueri x Curitiba Vôlei – 29/10, às 21h (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x Fluminense – 30/10, às 21h30 (SporTV)

