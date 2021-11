Superliga: assistir Maringá x Sesc Flamengo no vôlei feminino (16/11)

Pela quinta rodada da Superliga de vôlei feminino, as equipes Maringá x Sesc Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 16/11, a partir das 20h (horário de Brasília), no Ginásio Chico Neto, em Maringá. Confira onde assistir ao vôlei feminino hoje do Flamengo.

Onde assistir Maringá x Sesc Flamengo na Superliga de vôlei feminino hoje:

A partida entre Maringá e Sesc Flamengo terá transmissão no Canal Vôlei Brasil no TVN Sports por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo para ter acesso às informações em Android ou Ios.

Local : Ginásio Chico Neto, em Maringá, PR

: Ginásio Chico Neto, em Maringá, PR Horário: 20h

20h Onde assistir hoje: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Com apenas uma vitória conquistada e três derrotas, o time de Maringá entra em quadra nesta terça-feira buscando a sua segunda conquista positiva para que, dessa maneira, conquiste melhores posições na classificação da Superliga para alcançar a parte de cima da tabela.

Enquanto isso, o Flamengo foi derrotado pelo Minas na rodada passada e caiu para a oitava posição da classificação no torneio. Com 5 pontos, venceu uma partida e perdeu as outras três. Por isso, sob o comando do técnico Bernardinho, precisam entrar em quadra com toda a força necessária e vencer seja como for.

Tabela de jogos da Superliga 2021

A primeira fase da Superliga é feita de pontos corridos, ou seja, é disputado em rodadas e apenas as oito primeiras seleções avançam para as quartas de final, enquanto os últimos serão rebaixados para a divisão inferior no ano que vem.

Seis confrontos serão realizados pela quinta rodada entre terça, 16 de novembro, até a quinta, com todas as equipes em quadra disputando os pontos para subir na classificação.

Dessam maneira, veja a tabela de jogos da quinta rodada completa.

Country Club Valinhos x Fluminense – 16/11, às 18h – (Canal Vôlei Brasil)

Unlife x Sesc RJ Flamengo – 16/11, às 17h – (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x Barueri – 16/11, às 20h30 – (Canal Vôlei Brasil)

Brasília Vôlei x Curitiba Vôlei – 18/11, às 21h – (SporTV)

Itambé Minas x Dentil Praia Clube – 19/11, às 21h30 – (SporTV)

Sesi Bauru x EC Pinheiros – 19/11, às 18h30 – (SporTV)

