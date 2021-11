Superliga de Vôlei Feminino: onde assistir Osasco x Praia Clube (09/11)

Pela terceira rodada da Superliga de Vôlei Feminino de Clubes, as equipes de Osasco x Praia Clube se enfrentam nesta terça-feira, 09/11, a partir das 21h (horário de Brasília) no Ginásio José Liberatti, em Osasco. Acompanhe as informações e onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo da Superliga de vôlei feminino hoje?

A partida entre Osasco e Praia Clube terá transmissão às 21h do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de televisão paga, além do sinal no Canal Vôlei Brasil da TVN Sports também por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo.

Data: 09 de novembro de 2021

Horário: 21h

TV: SporTV 2

Onde assistir ao vivo: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Como vem as equipes para o jogo de hoje na Superliga?

O elenco do Osasco aparece na quarta posição da Superliga com duas vitórias na competição até o momento. Na rodada passada, superou o Flamengo de Bernardinho e, por isso, chegou até a parte de cima. Com isso, se mantém como grande favorito para chegar até as quartas.

Enquanto isso, o Praia Clube vem em segundo lugar com 9 pontos, ou seja, venceu os três jogos que disputou tendo um confronto em vantagem até aqui. Se quiser continuar na parte de cima da classificação, tem que ganhar o quarto podendo assumir a liderança.

+ Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Feminino 2021

Classificação da Superliga de Clubes 2021

A primeira fase da Superliga é feita de pontos corridos, ou seja, é disputado em rodadas e apenas as oito primeiras seleções avançam para as quartas de final, enquanto os últimos serão rebaixados para a divisão inferior no ano que vem.

Confira a classificação completa e atualizada.