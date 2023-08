Tabela de jogos da 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei feminino de Praia

Confira a programação completa do Circuito que contará com a dupla Duda e Ana Patrícia

Com seis ouros em seis etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei feminino de Praia, a dupla Duda e Ana Patrícia volta a jogar nesta quarta-feira, 23 de agosto, em Salvador, na Bahia, pela sétima prova da temporada, valendo a taça da competição com duas rodadas de antecedência. Saiba onde assistir e como acompanhar o torneio.

Jogos do Vôlei feminino de Praia 2023

O Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, em Salvador, será o palco da sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei feminino de Praia de 23 a 27 de agosto. Os jogos terão transmissão no Canal Vôlei Brasil.

Quarta-feira, 23/08

Qualifying do Aberto - 08h às 18h20

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Quinta-feira, 24/08

Fase de grupos do Aberto - 09h30 às 17h30

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sexta-feira, 25/08

Oitavas e quartas de final - 09h às 17h10

Fase de grupos do Top 12 - 09h às 17h10

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sábado, 26/08

Oitavas e quartas de final do Top 12 e semifinais - 08h às 13h20

Jogo pelo bronze - 08h às 13h20

Finais do Circuito Aberto - 08h às 13h20

Semifinais do Top 12 - 16h às 20h

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Domingo, 27/08

Final do Circuito Aberto - 08h30 às 11h

Terceiro lugar do Top 12 - 08h30 às 11h

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Do que Duda e Ana Patrícia precisam para serem campeãs brasileiras?

Com seis medalhas de ouro até aqui na temporada do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia podem subir ao lugar mais alto do pódio com duas rodadas de antecedência. Porém, elas dependem de uma série de resultados para levantarem a medalha de ouro e também a taça.

Duda e Ana venceram as etapas de Maringá, Itapema, Saquarema, Campo Grande, Cuiabá e Brasília, restando Salvador e mais duas fases da temporada em setembro e novembro.

Se a dupla terminar em primeiro lugar, segundo ou terceiro, entenda a matemática que precisam para serem campeãs brasileiras de vôlei de praia em 2023:

- Vencerem a etapa de Salvador, a dupla Tainá e Vic terminar no máximo em 3º lugar e Taiana e Hegê ficar no máximo em 4º lugar

- Forem vice-campeãs, a dupla Tainá e Vic garantir no máximo em 4º lugar e Taiana e Hegê ficar no máximo em 5º lugar

- Fecharem Salvador em terceiro lugar,a dupla Tainá e Vic ocupar no máximo o 5º lugar e Taiana e Hegê no máximo em 10º lugar

Onde assistir o Circuito Brasileiro de Vôlei feminino de Praia?

O Canal Vôlei Brasil, parceria com a NSports, vai transmitir o Circuito Brasileiro de vôlei feminino de praia para assinantes em todo o país. Nenhuma emissora de televisão vai transmitir o Circuito Brasileiro de vôlei feminino em Salvador porque nenhuma delas tem os direitos de transmissão.

Acesse www.canalvoleibrasil.cbv.com.br, escolha o plano anual em até 12x sem juros por R$ 7,90 (o mesmo que R$ 94,80 por mês) ou o pacote por mês R$ 12,90 com a possibilidade de cancelar quando quiser. Dá para assistir no celular, Android ou iOS, Chromecast e Airplay, smartv's e também pelo navegador no computador.

O Sportv transmite o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, mas as competições brasileiros são de responsabilidade da CBV, disponível apenas para quem é assinante.

