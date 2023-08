Tabela de jogos do Campeonato Europeu de vôlei feminino 2023

O Campeonato Europeu de vôlei feminino reúne as principais seleções do continente entre 15 de agosto a 03 de setembro de 2023, na Bélgica, Itália, Estônia e Alemanha, com 76 partidas entre a fase de grupos e a eliminatória. Confira a tabela completa e onde assistir os confrontos.

Tabela de jogos do Europeu de vôlei feminino

O Campeonato Europeu de vôlei feminino traz 76 partidas na temporada. Acompanhe a agenda.

Terça-feira, 15/08:

Itália 3 x 0 Romênia

Quarta-feira, 16/08:

Suíça 2 x 3 Bósnia

Estônia 0 x 3 França

Bulgária 3 x 1 Croácia

Quinta-feira, 17/08:

Finlândia 0 x 3 Eslováquia

Holanda 3 x 0 Espanha

Grécia 0 x 3 Alemanha

Bósnia 1 x 3 Bulgária

Hungria 0 x 3 Bélgica

Romênia 3 x 1 Croácia

Sexta-feira, 18/08:

Eslováquia 0 x 3 Holanda

Turquia 3 x 0 Suécia

França 3 x 2 Espanha

Eslovênia 0 x 3 Polônia

Sérvia 3 x 0 Ucrânia

Bósnia 3 x 2 Croácia

Azerbaijão 3 x 0 República Tcheca

Itália 3 x 0 Suíça

Sábado, 19/08:

Eslováquia 3 x 0 Espanha

Suécia 1 x 3 Grécia

Romênia 2 x 3 Suíça

Azerbaijão 1 x 3 Alemanha

Ucrânia 3 x 0 Hungria

Estônia 2 x 3 Finlândia

Bélgica 3 x 1 Eslovênia

Bulgária 0 x 3 Itália

Domingo, 20/08:

França 3 x 0 Finlândia

Grécia 0 x 3 República Tcheca

Hungria 1 x 3 Polônia

Sérvia 3 x 0 Eslovênia

Holanda 3 x 0 Estônia

Turquia 3 x 0 Azerbaijão

Segunda-feira, 21/08:

França 3 x 0 Eslováquia

Polônia 1 x 3 Sérvia

Espanha 3 x 1 Finlândia

Alemanha 1 x 3 Suécia

República Tcheca 1 x 3 Turquia

Bósnia 2 x 3 Romênia

Bélgica 0 x 3 Ucrânia

Croácia 1 x 3 Suíça

Terça-feira, 22/08:

Holanda x França

Eslovênia x Hungria - 12h

Azerbaijão x Grécia - 12h

Bulgária x Romênia - 13h

Estônia x Eslováquia - 14h

Bélgica x Polônia - 15h

Alemanha x República Tcheca - 15h

Itália x Bósnia - 16h15

Quarta-feira, 23/08:

Finlândia x Holanda - 11h

Ucrânia x Eslovênia - 12h

Grécia x Turquia - 12h

Suíça x Bulgária - 13h

Estônia x Espanha - 14h

Hungria x Sérvia - 15h

Suécia x Azerbaijão - 15h

Itália x Croácia - 16h

Quinta-feira, 24/08:

Polônia x Ucrânia - 12h

República Tcheca x Suécia - 12h

Sérvia x Bélgica - 15h

Turquia x Alemanha - 15h

Oitavas de final - 26 a 28 de agosto (Bruxelas, na Bélgica, e Florença, na Itália)

Quartas de final - 29 e 30 de agosto (Bruxelas, na Bélgica, e Florença, na Itália)

Semifinal - 1º de setembro (Bruxelas, na Bélgica)

Terceiro lugar e final - 3 de setembro (Bruxelas, na Bélgica)

Como funciona o Campeonato Europeu de vôlei feminino?

Disputada a cada dois anos, o Campeonato Europeu de vôlei feminino reúne 24 seleções, sob responsabilidade da Confederação Europeia de Voleibol (CEV), dividido em duas etapas: a fase classificatória e a final. A primeira edição foi jogada em 1949, com a vitória da Rússia, antiga União Soviética, na Tchecoslováquia.

A etapa qualificatória reúne as 24 seleções entre os quatro países: Bélgica, Itália, Estônia e Alemanha. Divididas em quatro grupos de seis cada, jogam entre si em turno único onde os quatro melhores de cada grupo vão para a próxima etapa.

Na fase de grupos, a vitória por 3:0 ou 3:1 garante três pontos ao vencedor e nenhum ao perdedor, enquanto 3:2 dá dois pontos ao vencedor e o perdedor ganha um, mas em caso de empate quem tiver o maior número de vitórias, pontos, razão de sets e pontos leva a melhor.

Os grupos são:

GRUPO A: Sérvia, Ucrânia, Polônia, Bélgica, Eslovênia e Hungria

GRUPO B: Itália, Bulgária, Romênia, Suíça, Croácia e Bósnia

GRUPO C: Turquia, Alemanha, Azerbaijão, República Tcheca, Suécia e Grécia

GRUPO D: França, Finlândia, Holanda, Eslováquia, Espanha e Estônia

Dezesseis seleções jogam as oitavas de final, a primeira fase da competição. Com o chaveamento definido, as seleções vão se enfrentar da seguinte maneira: B1 x D4, D2 x B3, D1 x B4, B2 x D3, A1 x C4, C2 x A3, C1 x A4 e A2 x C3. Os ganhadores vão disputar as quartas de final, daí a semifinal, disputa do terceiro lugar e a final.

As oitavas de final serão disputadas na Bélgica e Itália, enquanto a semifinal e a final na Bélgica.

Onde assistir os jogos do Europeu de vôlei?

Nenhuma emissora no Brasil tem os direitos de transmissão do Campeonato Europeu de vôlei feminino, portanto só dá para acompanhar no Euro Volley TV, streaming oficial da Confederação Europeia de Voleibol por € 5,99, o mesmo que R$ 32,50 na cotação de agosto.

Enquanto isso, algumas partidas da competição serão exibidas de graça com imagens no canal da Confederação Europeia de Voleibol no Youtube. Basta acessar a plataforma de vídeos no computador ou no aplicativo, procurar pelo canal e assistir ao vivo.

Este ano, a ESPN não informou se vai exibir o Campeonato Europeu de vôlei feminino.

