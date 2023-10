Tabela de jogos de vôlei hoje: programação de quarta - 11/10

Sada Cruzeiro vai disputar a penúltima rodada do Mineiro - Foto: Reprodução/Agência i7/Sada Cruzeiro

O Mundial do vôlei de praia chega em sua 32ª rodada nesta quarta-feira, 11 de outubro, com brasileiras na disputa, enquanto o vôlei masculino do Campeonato Paulista chega na sua semifinal - e todos tem transmissão ao vivo. Veja como assistir aos jogos e horários das disputas.

Tem jogos de vôlei hoje?

A Seleção Brasileira de vôlei não entra em quadra hoje, 11 de outubro, mas o Brasil será representado por sete duplas durante a fase eliminatória do Mundial de Vôlei de Praia hoje, direto do México. Confira a tabela atualizada de jogos desta quarta-feira.

Jogos do Mundial de Vôlei de Praia - rodada 32

14:00 - Evans e Budinger x Ahman e Hellvig - VB TV

14:00 - Losiak e Bryl x Mol H. e Berntsen - VB TV

14:00 - Seidlr R. e Pristauz x Pedro Solbert e Guto - Sportv 3 e VB TV

14:00 - Capogrosso N. e Capogrosso T. x Cottafava e Nicolai - VB TV

15:00 - Brouwer e Meeuwsen x Aravena e Droguett - VB TV

15:00 - Horl e Horst x Ehlers e Wickler - VB TV

15:00 - Evandro e Arthur x Vitor Felipe e Renato - Sportv 3 e VB TV

15:00 - Mol. A. e Sorum x Grimalt M. e Grimalt E. - VB TV

16:00 - Agatha e Rebecca x Ludwig e Lippmann - Sportv 3 e VB TV

16:00 - Muller e Tillmann x Liliana e Paula - VB TV

16:00 - Gottardi e Menegatti x Vergé-Dépré e Mader - VB TV

16:00 - Álvarez e Moreno x Stam e Schoon - VB TV

17:00 - Pavan e McBain x Nuss e Kloth - VB TV

17:00 - Tainá e Victoria x Carol e Barbara - Sportv 3 e VB TV

17:00 - Mariafe e Clancy x Ittlinger e Borger - VB TV

17:00 - Cannon e Kraft x Andressa e Vitoria - VB TV

20:00 - Popov e Reznik x Immers e Van De Velde - VB TV

20:00 - Ha Likejiang e Wu Jiaxin x Ranghieri e Carambula - VB TV

20:00 - Schchter e Dearing x Hodger e Schubert - VB TV

20:00 - Alayo e Diaz x Lupo e Rossi - VB TV

21:00 - Cherif e Ahmed x Boermans e De Groot - VB TV

21:00 - Partain e Benesh x Kantor e Zdybek - VB TV

21:00 - McHugh e Burnett x Crabtt e Brunner - VB TV

21:00 - Perusic e Schweiner x Herrera e Gavira - VB TV

22:00 - Hermannova e Stochlova x Scooles e Flint - VB TV

22:00 - Tina e Anastasija x Dong e Wang - VB TV

22:00 - Esméé e Zoé x Paclette e Richard - VB TV

22:00 - Ana Patrícia e Duda - Paulikiene e Raupelyte - Sportv 3 e VB TV

23:00 - Huberli e Brunner x Gruszczynska e Wachowicz - VB TV

23:00 - Hughes e Cheng x Klinger D. e Klinger R. - VB TV

23:00 - Ahtiainen e Lahti x Melissa e Brandie - VB TV

23:00 - Xue e Xia x Naraphornrapat e Worapeerachayakorn - VB TV

Jogos do Campeonato Mineiro masculino

20:00 - Sada Cruzeiro x Montes Claros/América - Youtube

Jogos do Campeonato Paulista masculino - semifinal

18:30 - Suzano x Sesi Bauru - Sportv 2

21:00 - Farma Conde São José x Vedacit Vôlei Guarulhos - Sportv 2

Jogos do Big Ten feminino

19:00 - Purdue x Indiana - VB TV

21:00 - Minnesota x Michigan - VB TV

Como assistir a plataforma VB TV?

A plataforma oficial da Federação Internacional de Voleibol, a VB TV, disponibiliza aos assinantes a transmissão ao vivo de todos os jogos do Pré-Olímpico e também do Mundial de Vôlei de Praia. Por mês, o pacote Premium sai por R$ 25 e o Praia em R$ 20 com direito a entrevistas e quadros exclusivos.

O pay-per-view é compatível com aplicativo para celular, Android e iOS, Chromecast, tablet e smartv.

Passo 1: Procure o site www.vb.tv e, na tela inicial, você verá o anúncio dos dois pacotes à venda. Clique em 'Assine Agora' em qual preferir.

Passo 2: Faça o seu cadastro no site de maneira gratuita com email, dados pessoais e senha. Depois, finalize a compra da sua assinatura.

Passo 3: Retorne ao menu principal e procure pelo jogo que quer assistir ao vivo. A plataforma está disponível em todos os lugares do país.

