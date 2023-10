Farma Conde está na semifinal do Campeonato Paulista masculino - Foto: Reprodução/Youtube Farma Conde São José

Quatro equipes jogam a semifinal no torneio masculino

Tabela da reta final do Campeonato Paulista de vôlei masculino 2023

O Campeonato Paulista de vôlei masculino chega na reta final com Vôlei Guarulhos, Farma Conde São José, Sesi SP de Bauru e Suzano se enfrentando no melhor de três jogos. Confira a tabela atualizada da semi até a decisão do torneio estadual.

Tabela de jogos da semifinal do Paulista de vôlei masculino

A semifinal já está formada, com o Farma Conde enfrentando o Guarulhos, e o Sesi de Bauru, time de Darlan, contra o Suzano. Diferente da etapa anterior, a semi é disputada em melhor de três jogos, com a terceira partida realizada apenas se der empate. A seguir, confira a tabela completa do Paulista de vôlei masculino na fase final.

SEMIFINAL 1 Paulista de vôlei masculino

Vedacit Vôlei Guarulhos 3 x 1 Farma Conde São José (25/23, 27/25, 22/25 e 25/22)

Segunda-feira, 09/10 às 21h

Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2

Farma Conde São José x Vedacit Vôlei Guarulhos

Quarta-feira, 11/10 às 21h

Arena Farma Conde, em São José dos Campos

Onde assistir: Sportv 2

Vedacit Vôlei Guarulhos x Farma Conde São José (se necessário)

Sábado, 14/10 às 21h30

Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2

SEMIFINAL 2 Paulista de vôlei masculino

Sesi SP Bauru 1 x 3 Suzano Vôlei (25/21, 24/26, 23/25 e 25/27)

Segunda-feira, 09/10 às 18h30

Arena Paulo Skaf, em Bauru

Onde assistir: Sportv 2

Suzano Vôlei x Sesi SP Bauru

Quarta-feira, 11/10 às 18h30

Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

Suzano Vôlei x Sesi-Bauru (se necessário)

Domingo, 15/10 às 18h30

Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

FINAL Paulista de vôlei masculino

Sesi SP ou Suzano x Farma Conde São José ou Vôlei Guarulhos

Data e horário: indisponível

Local: indisponível

Onde assistir: Sportv 2

Farma Conde São José ou Vôlei Guarulhos x Sesi SP ou Suzano

Data e horário: indisponível

Local: indisponível

Onde assistir: Sportv 2

Campeonato Paulista de vôlei tem premiação?

O Campeonato Paulista de vôlei masculino não dá premiação em dinheiro, mas distribui medalhas de ouro e prata para o campeão e o vice ao fim da última partida. O torneio feminino, que resultou no 17º título do Osasco, também não contou com prêmios em dinheiro.

Além da medalha de ouro, o campeão estadual também fatura a taça dourada entregue pela Federação Paulista de Voleibol durante a cerimônia de premiação, ao fim do segundo jogo. No ano passado, o Vôlei Renata conquistou o tricampeonato ao bater o Guarulhos na final.

No feminino, as jogadoras da equipe vencedora também ganham um troféu dourado, muito parecido com o dos homens. O gênero não ganha premiação em dinheiro ao fim da temporada, apenas as medalhas de ouro e a taça dourada.

