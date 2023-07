Tabela vôlei feminino das quartas de final na Liga das Nações 2023

Sob o comando do experiente treinador José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira de vôlei feminino busca a sua primeira medalha de ouro na Liga das Nações em 2023. O Brasil já está classificado para as quartas de final, então confira a tabela de jogos do Brasil completa e atualizada.

Aproveita e saiba quais são os títulos do vôlei do Brasil

Tabela do Brasil na Liga das Nações vôlei feminino

O Brasil está classificado nas quartas de final, assim como as seleções da Polônia, Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Turquia, Itália. Quem perder está eliminado, enquanto as vencedoras passam para a semifinal.

A seguir, confira a agenda da Liga das Nações:

Quarta-feira, 12 de julho | vôlei feminino

Polônia x Alemanha - 18h

Estados Unidos x Japão - 21h30

Quinta-feira, 13 de julho | vôlei feminino

Brasil x China - 12h30

Turquia x Itália - 16h

Os vencedores avançam para a semifinal, marcada para 15 de julho, sábado. No dia seguinte, 16, os dois finalistas jogam a final enquanto os perdedores disputam a medalha de bronze da Liga das Nações. No Brasil, a decisão será exibida às 19h30, horário de Brasília.

Onde assistir os jogos do Brasil de vôlei feminino?

O canal SporTV 2, disponível em operadoras por assinatura, transmite em todo o país os jogos da Seleção Brasileira de vôlei feminino em todas as fases. Entre em contato com o seu operador de TV para adquirir a emissora na programação.

Outra opção é sintonizar na internet através do portal GE e o GloboPlay. Na primeira opção apenas assinantes podem acompanhar a retransmissão através da Conta Globo.

Já quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode assistir o sinal com imagens do SporTV na própria plataforma, disponível no computador ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

