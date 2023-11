Tem jogo de vôlei hoje: programação atualizada de quinta-feira - 09/11

A Superliga continua em todo o vapor com as mais acaloradas disputas em quadra. Nesta quinta-feira, 09 de novembro, a programação de vôlei conta com dois embates do campeonato, além da disputa pelo título da Supercopa masculina entre duas grandes equipes. Vem ver a agenda do dia e como assistir cada um dos jogos.

Programação jogos de vôlei na quinta-feira

Hoje, dia 9 de novembro, tem a decisão da Supercopa masculina entre Sada Cruzeiro e Farma Conde São José, na Arena Hall, em Belo Horizonte. O duelo marca o encontro do campeão da Superliga, o Sada, e o vice-campeão da Copa do Brasil, o São José.

A Superliga feminina continua com os embates de Brasília e Osasco, na capital federal, e a estreia do favorito Minas contra o Blumenau, em casa. Ambos os jogos serão transmitidos ao vivo.

No calendário internacional, a Champions League conta com uma partida na fase classificatória.

Jogos da Superliga feminina de vôlei:

Brasília x Osasco

Horário: 17h

Onde assistir: Sportv 2

Minas x Blumenau

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Jogos da Supercopa masculina de vôlei:

Sada Cruzeiro x Farma Conde São José

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv 2

Jogos do Big Ten feminino:

Purdue x Minnesota

Horário: 21h

Onde assistir: VB TV

Jogos do World Champs Sub-21 vôlei de praia:

Carol e Larissa x Sofia e Fio

Horário: 22h

Onde assistir: VB TV

Pedro e Henrique x Bulgacs e Fokerots

Horário: 23h40

Onde assistir: VB TV

Jogos da Champions League feminina:

Milano x Jedinstvo

Horário: 16h

Onde assistir: VB TV e CEV no Youtube

Jogos da Superliga da Rússia feminina:

Moscow x Leningradka

Horário: 13h

Onde assistir: sem transmissão

Medalha de prata no Pan, saiba qual é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino

Como funciona a Superliga de vôlei?

A Superliga, principal campeonato da modalidade no Brasil, é disputada entre os naipes masculino e feminino sob o mesmo sistema, assim como o número de participantes. A única diferença entre o masculino e o feminino é a qualidade das equipes e o grau de dificuldade que os integrantes encontram em cada batalha.

O torneio é dividido em duas fases: a classificatória e a eliminatória. A primeira é jogada sob o formato de pontos corridos por 22 rodadas, em turno e returno, ou seja, as equipes se enfrentam duas vezes valendo pontos que melhoram a sua posição na classificação.

Cada vitória em quadra é fundamental para o elenco subir na tabela, isto é, garantir o seu lugar até a zona de classificação. Ao fim das rodadas, os oito primeiros se classificam para a fase eliminatória, onde o cruzamento olímpico determina o chaveamento: o 1º colocado jogará contra o 8º, o 2º lugar diante do 7º e assim sucessivamente.

As quartas de final e a semifinal são disputadas em série de três jogos, onde o time que fechar dois embates primeiro avança de fase. Não há disputa pelo terceiro lugar, enquanto a final é jogada em partida única.

Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil de vôlei masculino