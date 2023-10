Após o Pan, quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

Elenco ficou com a medalha de prata no Pan de Santiago

O objetivo era o ouro, mas a Seleção Brasileira acabou ficando com a prata na final do vôlei feminino contra a República Dominicana, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A equipe brasileira volta a jogar só no ano que vem, antes do início das Olimpíadas de Paris, na França.

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino vai ser na Liga das Nações

Com o fim do Pan-Americano de Santiago, o Brasil de vôlei feminino volta a jogar em maio e junho de 2024, na Liga das Nações. A competição começa a fase classificatória em 14 de maio, mas a estreia da Seleção, os confrontos e os países que sediarão os jogos ainda não estão definidos. As informações estão disponíveis no calendário oficial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O time do técnico José Roberto Guimarães usará o torneio internacional para treinar suas jogadoras para o grande baile do esporte. Com a presença dos Jogos Olímpicos em julho do ano que vem, a FIVB precisou alterar a data da Liga das Nações, tradicionalmente disputada até agosto.

A Liga das Nações reúne 16 seleções de diferentes continentes, incluindo o Brasil. As equipes jogam entre si por turno único, isto é, uma vez contra cada participante. Cada time vai jogar 12 partidas, sendo quatro embates por semana valendo pontos.

Os sete melhores, incluindo o anfitrião das finais, disputará as quartas de final a partir de 26 de junho, além da semifinal e a final em 30 de junho de 2024.

Liga das Nações - 14 de maio a 13 de junho de 2024

Olimpíadas de Paris - 26 de julho a 11 de agosto

Conheça mais sobre as posições do vôlei

Quando vai ser as Olimpíadas?

O vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris tem início marcado em 27 de julho de 2024, na South Paris Arena 1, em Paris, na França. Serão 12 seleções, incluindo a França, anfitriã, e o Brasil, classificado através do Pré-Olímpico, um dia depois da cerimônia de abertura.

Até o momento, estão classificadas as seleções de França, Brasil, Turquia, República Dominicana, Sérvia, Estados Unidos e Polônia. As últimas cinco vagas serão decididas através do ranking mundial da FIVB, com prioridade para equipes de continentes que ainda não se classificaram.

Este ano, a competição será bastante diferente. As seleções vão ser divididas em três grupos de quatro, e não mais dois com seis, como foi nas Olimpíadas de Tóquio. Dai, os participantes jogam entre si por turno único e os dois primeiros das chaves e os melhores terceiros avançam para as quartas de final.

Quem é o técnico da seleção brasileira de vôlei feminino?

No comando da Seleção Brasileira feminina de vôlei desde 2003, o treinador José Roberto Guimarães, 69 anos, é quem comanda as maiores atletas da modalidade no país. Recentemente, assumiu a função de coordenador de seleções na CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol.

Zé chegou a dedicar boa parte da sua vida para o vôlei dentro das quadras, com passagens por Randi Esporte Clube, Santo André, Olímpico Blumenau, Atlético Mineiro, Paulistano, Banespa, Transbrasil, ASBAC e Marcolin, totalizando 21 anos de sua vida ao esporte. Assim que parou, decidiu aventurar-se como técnico.

O profissional, que nasceu em Quintana, no interior de São Paulo, começou em 1988 como assistente do Brasil masculino ao lado de Bebeto. Em 1991 assumiu a equipe juvenil feminina até alcançar o time principal no ano de 2003. O resultado? Duas medalhas de ouro em Olimpíadas, títulos do Mundial, Grand Prix, Sul-Americano e Copa dos Campeões, além de títulos em clubes nacionais e internacionais durante a sua carreira como treinador.

Como técnico, trabalhou no Banespa, Osasco, Fenerbahce, da Turquia, Scavolini Pesaro, da Itália, Vôlei Amil e Barueri.