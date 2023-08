Tem jogo de vôlei feminino hoje do Brasil? Programação de quinta, 24/08

O Sul-Americano acabou, mas ainda tem muito vôlei feminino na programação. A dupla Duda e Ana Patrícia segue batalhando no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia enquanto o Campeonato Europeu segue em todo o vapor, por isso confira a programação desta quinta-feira., 24 de agosto, e como assistir.

Tem jogo de vôlei feminino hoje do Brasil?

Hoje não tem jogo do Brasil de vôlei feminino para assistir, mas tem Campeonato Europeu e Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia com a dupla brasileira Duda e Ana Patrícia. O time principal do Brasil só volta a jogar em setembro para buscar a vaga nas Olimpíadas.

Para começar o dia, a fase de grupos do Aberto no vôlei de praia traz grandes confrontos direto de Salvador, com Duda e Ana Patrícia em busca do título brasileiro com duas etapas de antecipação.

Mais tarde, o Campeonato Europeu traz quatro embates antes do início da fase eliminatória.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Etapa de Salvador Fase de grupos do Aberto – 9h30 às 17h30 - Canal Vôlei Brasil

Campeonato Europeu de Vôlei feminino:

Polônia x Ucrânia - 12h - Youtube da EuroVolley

República Tcheca x Suécia - 12h - EuroVolleyTV

Sérvia x Bélgica - 15h - EuroVolleyTV

Turquia x Alemanha - 15h - Youtube da EuroVolley

Quando começa o Pré-Olímpico?

O Brasil venceu o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino pela 23ª vez na história, a 15ª consecutiva, tornando-se com folga a maior campeã. O time de José Roberto Guimarães terá um curto período de férias antes de voltar a jogar no Pré-Olímpico de vôlei feminino.

O Pré-Olímpico, com início em 16 de setembro, é a qualificatória que define os classificados para as Olímpiadas de Paris no ano que vem, onde as 24 seleções são divididas em três grupos de oito, com sedes diferentes. Os integrantes do mesmo grupo se enfrentam por sete rodadas em turno único entre pontos corridos, onde cada vitória dá pontos na classificação do grupo. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as Olímpiadas.

O Brasil está no grupo B com Japão, Bulgária, Bélgica, Turquia, Porto Rico, Argentina e Peru, com todos os jogos em Tóquio. A vitória por 3:1 ou 3:0 dá três pontos ao vencedor e nenhum para o perdedor, enquanto o placar de 3:2 garante dois pontos ao vencedor e um para o perdedor do confronto, seguindo as normas da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

A estreia do Brasil vai ser em 16 de setembro, às 4h, horário de Brasília, contra a Argentina, na primeira rodada da fase de grupos.

