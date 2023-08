Quando vai ser o Pré-Olímpico de vôlei masculino em 2023?

Em busca da tão sonhada vaga nas Olimpíadas de Paris de 2024, a Seleção Brasileira de vôlei masculino disputará o Pré-Olímpico em setembro e outubro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, contra outras sete seleções. Saiba quando vai ser a estreia do Brasil e como funciona o campeonato.

Como vai funcionar o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

Para chegar até os Jogos Olímpicos de Paris, as seleções de vôlei masculino terão que disputar as exclusivas vagas através do Campeonato qualificatório Pré-Olímpico de FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, um ano antes do início das Olimpíadas.

O Pré-Olímpico funciona no sistema de pontos corridos entre os dois gêneros, vôlei masculino e feminino. São 24 seleções divididas em três grupos de oito com três sedes diferentes, onde os participantes do mesmo grupo se enfrentam em turno único por sete rodadas, ou seja, apenas uma vez contra cada adversário.

Cada grupo tem uma classificação onde cada vitória por 3:0 ou 3:1 nos sets dá três pontos, enquanto o perdedor não ganha nada. Já o placar de 3:2 dá dois pontos ao ganhador e um para o perdedor. Em caso de empate, 2 a 2, o tie-break será disputado para definir quem é o ganhador, indo até os 15 pontos mas mantendo a diferença entre dois pontos.

O Pré-Olímpico será disputado de 30 de setembro até 08 de outubro de 2023.

Confira os grupos dos três torneios Pré-Olímpicos para Paris:

GRUPO A (Rio de Janeiro): Brasil, Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, República Tcheca e Catar

GRUPO B (Tóquio): Japão, Estados Unidos, Eslovênia, Sérvia, Turquia, Tunísia, Egito e Finlândia

GRUPO C (Xian): China, Polônia, Argentina, Holanda, Canadá, México, Bélgica e Bulgária.

Programação do Brasil no Pré-Olímpico

O Brasil vai disputar sete rodadas no Pré-Olímpico de vôlei masculino contra Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, Catar e República Tcheca. Para se classificar para as Olimpíadas de 2024 precisa terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação do grupo.

PRIMEIRA RODADA:

Brasil x Catar

Sábado, 30 de setembro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

SEGUNDA RODADA:

Brasil x República Tcheca

Domingo, 1º de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

TERCEIRA RODADA:

Brasil x Alemanha

Terça-feira, 03 de outubro às 20h30 (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

QUARTA RODADA:

Brasil x Ucrânia

Quarta-feira, 04 de outubro às 20h30 (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

QUINTA RODADA:

Brasil x Cuba

Sexta-feira, 06 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

SEXTA RODADA:

Brasil x Irã

Sábado, 07 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

SÉTIMA RODADA:

Brasil x Itália

Domingo, 08 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

Os direitos de transmissão do Campeonato Pré-Olímpico de vôlei masculino e feminino pertencem ao grupo Globo, com jogos exibidos ao vivo na Globo, na TV aberta, e também nos canais Sportv, disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a retransmissão dos canais Sportv em tempo real na plataforma de áudio e vídeo sob demanda. Acesse o site (www.globoplay.globo.com) e assine o streaming para ter acesso à programação de canais.

Também dá para assistir na VBTV, plataforma oficial da Federação Internacional de Voleibol, disponível para assinatura no site (www.volleyballworld.tv).

