Tem jogo de vôlei hoje? Horário e onde assistir na terça-feira, 29/08

O Sul-Americano de vôlei masculino, realizado no Recife, Pernambuco, caminha para a reta final, e traz "jogões" hoje. Além disso, essa terça-feira, 29 de agosto, o esporte apresenta duelos do Campeonato Europeu e no Paulista, então acompanhe os horários e como assistir.

Programação de jogos de vôlei hoje

Hoje, 29, não tem jogo do Brasil de vôlei masculino, nem feminino, mas tem outros confrontos decisivos para acompanhar em diferentes competições, como o Europeu, Sul-Americano e Paulista.

A seleção brasileira só jogo amanhã, quarta-feira, 30, valendo ouro pelo Sul-Americano.

Sul-Americano de vôlei masculino

Argentina x Peru - 18h - Sportv

Colômbia x Chile - 20h30 - Sportv 2

Campeonato Europeu de vôlei masculino

Grécia x Israel - 14h - EuroVolley TV

Espanha x Bulgária - 14h30 - Youtube da EuroVolley TV

Campeonato Europeu de vôlei feminino

Holanda x Bulgária - 13h - Star Plus

Itália x França - 16h - Star Plus

Campeonato Paulista de vôlei feminino

São Caetano x Barueri Volleyball Club - 20h - Youtube

O Brasil pode ser campeão do Sul-Americano masculino?

Com nove pontos após três vitórias, a Seleção Brasileira de vôlei masculino está próxima de conquistar o seu título de número 34 no Campeonato Sul-Americano. Em primeiro lugar na classificação, o time espera uma derrota da Argentina nesta terça, contra o Peru, para ser campeão sem ao menos entrar em quadra.

Os argentinos tem seis pontos, com duas vitórias, portanto se ganharem do Peru nesta terça-feira, pela quarta rodada, o elenco vai disputar a medalha de ouro na quinta e última rodada contra o Brasil. Os dois garantem nove pontos e o confronto direto vai decidir quem leva a melhor.

O placar de 3:0 ou 3:1 garante para a seleção três pontos, enquanto 3:2 garante dois pontos ao vencedor um, de acordo com o regulamento da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. O Sul-Americano é disputado em cinco rodadas em turno único, onde a seleção com mais vitórias e pontos fica com o título.

