Tem jogo de vôlei hoje: programação e onde assistir domingo - 17/09

Para fechar o fim de semana, o Pré-Olímpico de vôlei feminino traz embates acirrados com a busca pelas seis vagas olímpicas dos Jogos de Paris. Neste domingo, 17 de setembro, também tem jogos de torneios estaduais, nacionais e internacionais, então veja os horários.

Tem jogos de vôlei hoje?

A Seleção Brasileira enfrentou o Peru na madrugada de domingo, mas a segunda rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino continua até a noite, com jogos entre os três grupos distintos. No Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, as finais tomam conta da programação em Fortaleza, na Praia de Iracema.

Enquanto isso, as disputas em campeonatos de base no estado de São Paulo continuam, mas sem transmissão para o público tanto no vôlei feminino como o masculino.

A Seleção Masculina de vôlei só joga em 30 de setembro, no Rio de Janeiro, durante o Pré-Olímpico contra o Catar, pela primeira rodada da competição qualificatória. O elenco de Renan Dal Zotto se prepara para buscar a vaga olímpica depois de perder o título sul-americano pela primeira vez na história.

A seguir, veja a programação do domingo, de acordo com o horário de Brasília.

Pré-Olímpico de vôlei feminino

Turquia x Bulgária - 01h - VBTV

República Dominicana x Canadá - 02h - VBTV

Brasil x Peru - 04h - Sportv 2 e VBTV

Sérvia x Ucrânia - 05h - VBTV

Alemanha x Colômbia - 06h30 - VBTV

Japão x Argentina - 07h25 - Sportv 2 e VBTV

China x México - 08h30 - VBTV

Estados Unidos x Tailândia - 09h30 - VBTV

Polônia x Coreia do Sul - 12h30 - VBTV

Itália x Eslovênia - 15h45 - Sportv 2 e VBTV

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Finais do Top 12 - 9h às 12h - Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Campeonato Paulista sub 17 masculino:

Vôlei Taubaté x Esporte Clube Praia - 10h30 - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 14 feminino:

Ypiranga x ADC Bradesco - 11h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 masculino:

Vôlei Taubaté x Esporte Clube Praia - 12h - sem transmissão

Qual é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino?

Após os jogos contra a Argentina e o Peru, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar na madrugada de terça-feira, 19 de setembro, contra a Bulgária. Como pertence ao grupo B, ao lado de Peru, Argentina, Bélgica, Bulgária, Japão, Porto Rico e Turquia, todos os jogos do Brasil acontecem em Tóquio.

O duelo é válido pela terceira rodada do Pré-Olímpico, às 04h, horário de Brasília, com transmissão no Sportv 2, canal pago, e também na plataforma da federação para assinantes VBTV.

O Pré-Olímpico reúne 24 seleções em três grupos distintos de oito cada, onde jogam entre si por turno único, isto é, apenas uma vez formando assim sete rodadas. Ao fim, os dois primeiros de cada chave avançam para os Jogos Olímpicos de Paris, com início em 26 de julho de 2024.

Se o Brasil perder alguns dos sete jogos não é eliminado, mas a derrota pode prejudicar o elenco futuramente nas próximas rodadas.

Brasil x Bulgária - 3ª rodada

Data: terça-feira, 19 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Local: Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Como assistir o Circuito Brasileiro de vôlei de praia?

Para assistir todas as quadras da final do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Fortaleza, basta entrar no Canal Vôlei Brasil, plataforma oficial da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, ou ligar no canal Sportv 2, na TV paga, ao vivo no horário marcado.

O Canal Vôlei Brasil é uma parceria entre a CBV e a NSports, plataforma de vídeos ao vivo. Pagando R$ 12,90 por mês ou 12x de R$ 7,90 sem juros, dá para acompanhar todas as quadras da oitava etapa em Iracema, em Fortaleza, além da Superliga.

Já o Sportv 2 só está disponível em operadoras de TV por assinatura, como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação.

NÚMERO DO SPORTV 2:

Oi: 38

Sky: 38 / 438 HD

DirecTV: 2135

Claro: 38 / 538 HD

Vivo: 538

