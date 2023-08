Tem jogo do Brasil hoje de vôlei feminino no Sul-Americano, 22/08

Após a vitória no clássico contra a Argentina e a folga ontem, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar nesta terça-feira, 22 de agosto, pela quarta e penúltima rodada do Campeonato Sul-Americano em Recife, contra o Peru. O Brasil é líder do torneio.

Horário do jogo do Brasil hoje de vôlei feminino é contra o Peru

O Brasil de vôlei feminino vai enfrentar o Peru nesta terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, pela penúltima rodada do Sul-Americano no Ginásio Geraldão, em Recife, no estado de Pernambuco. O time de José Roberto Guimarães ganhou os dois confrontos que disputou até aqui.

Se perder para o Peru hoje a Seleção Brasileira não é eliminada, mas perde a chance de brigar pelo título do Sul-Americano de vôlei na temporada contra a Argentina e a Colômbia. Maior campeão com 22 medalhas de ouro, o Brasil quer mais um título para tornar-se o maior vencedor de todos os tempos.

O canal Sportv 2 transmite a partida ao vivo para todos os estados do país na TV paga, enquanto assinantes do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' acompanham a retransmissão na plataforma de streaming.

Terça-feira, 22/08 - BRASIL X PERU às 20h30

Ginásio Geraldão, em Recife

Onde assistir: Sportv 2

Saiba qual é a altura das jogadoras do Brasil

Classificação do Sul-Americano de vôlei feminino

O Brasil ocupa a liderança do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino com seis pontos, empatado com a Argentina e a Colômbia que também venceram dois dos confrontos até aqui. A rodada desta terça-feira e de amanhã serão decisivas para decidir quem será o grande campeão sul-americano feminino.

Se o Brasil ganhar do Peru hoje, fica na liderança até a última rodada. Argentina e Colômbia protagonizam confronto direto, por isso o duelo vai decidir quem leva a melhor.

1 Brasil - 6 pontos

2 Colômbia - 6 pontos

3 Argentina - 6 pontos

4 Peru - 0 pontos

5 Chile - 0 pontos

Do que o Brasil precisa para ser campeão sul-americano?

Para ser campeão, o Brasil tem que ganhar do Peru e também da Colômbia na quinta e última rodada da competição feminina de vôlei. Com seis pontos após ganhar do Chile e da Argentina, a Seleção Brasileira de José Roberto Guimarães tem que se manter em primeiro lugar com o máximo de pontos.

Maior campeão de todos os tempos no Sul-Americano de vôlei feminino com 22 medalhas de ouro, o Brasil briga por mais um título em sua conta com a Argentina e a Colômbia. O duelo entre Peru e Seleção Brasileira vai determinar se o time brasileiro fica na liderança, enquanto o confronto direto entre as argentinas e as colombianas irá mostrar quem segue vivo na disputa pelo título.

O Campeonato Sul-Americano é jogado por Brasil, Chile, Colômbia, Argentina e Peru entre 19 a 23 de agosto em Recife, no Geraldão, onde a seleção com o maior número de vitórias e pontos vai ganhar a medalha de ouro e o lugar mais alto no pódio.

Os dois melhores na classificação, primeiro e segundo lugar, vão ganhar a vaga no Mundial de 2025.

