Tem jogo do Brasil hoje: programação dos jogos de vôlei na quarta-feira (30)

O Sul-Americano de vôlei masculino apresenta a quinta e última rodada nesta quarta-feira, 30 de agosto, com a briga em quadra pela medalha de ouro com o clássico Brasil e Argentina. Além disso, a programação também mostra duelos do Campeonato Europeu e Paulista, por isso acompanhe a agenda e saiba como assistir.

Tem jogos de vôlei hoje?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino joga hoje, 30, contra a Argentina na última rodada do Sul-Americano, onde quem vencer fica com o título da temporada. Tem também embates do Europeu de vôlei masculino e feminino e o Paulista para curtir.

Este é o último compromisso do Brasil masculino antes do Pré-Olímpico.

Sul-Americano de vôlei masculino

Chile x Peru - 18h - Sportv

Brasil x Argentina - 20h30 - Sportv 2

Campeonato Europeu de vôlei masculino

Turquia x França - 11h - Youtube da EuroVolley TV

Eslovênia x Ucrânia - 11h30 - EuroVolley TV

Alemanha x Estônia - 13h - EuroVolley TV

Romênia x Portugal - 14h - EuroVolley TV

Finlândia x Croácia - 14h30 - EuroVolley TV

Macedônia x Dinamarca - 15h - EuroVolley TV

Campeonato Europeu de vôlei feminino

Turquia x Polônia - 12h - EuroVolley TV

Sérvia x República Tcheca - 15h - EuroVolley TV

Como está a classificação do Sul-Americano?

Brasil e Argentina chegam na última rodada do Campeonato Sul-Americano para brigarem pelo título da edição, onde os brasileiros dominam com 33 ouros e os hermanos tem apenas um.

1 - Brasil: 3 (jogos), 9 (pontos), 3 ( vitórias), 0 (derrotas)

2 - Argentina: 3 (jogos), 9 (pontos), 3 ( vitórias), 0 (derrotas)

3 - Colômbia: 3 (jogos), 3 (pontos), 1 ( vitórias), 2 (derrotas)

4 - Peru: 3 (jogos), 0 (pontos), 0 ( vitórias), 3 (derrotas)

5 - Chile: 3 (jogos), 0 (pontos), 0 ( vitórias), 3 (derrotas)

Quando a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar?

Após a vitória no Campeonato Sul-Americano, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar em 16 de setembro no Pré-Olímpico, em Tóquio, no Japão. O time de José Roberto Guimarães vai disputar a vaga para as Olimpíadas de Paris do ano que vem.

O Brasil vai enfrentar o Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru pelo grupo G da competição entre 16 a 24 de setembro, no Japão, em pontos corridos e turno único. As seleções se enfrentam uma vez onde cada vitória dá 3, 2 ou 1 pontos cada.

O masculino começa em 30 de setembro, no Rio de Janeiro, valendo a classificação para a Olimpíadas do ano que vem.

