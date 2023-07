Tem jogo do Brasil vôlei feminino hoje? Próximo é contra a China (13/7)

A Seleção Brasileira de vôlei feminino está nas quartas de final da Liga das Nações e vai enfrentar a China. Saiba quando será o próximo jogo do Brasil e horário.

Seleção do Brasil vôlei feminino enfrenta a China na próxima rodada

O próximo jogo do Brasil vôlei feminino está marcado para quinta-feira, 13 de julho, contra a China, pelas quartas de final da Liga das Nações. O Center Park College, em Arlington, Texas, será o palco do confronto às 12h30, horário de Brasília.

Polônia x Alemanha, EUA x Japão e Türkiye x Itália são os outros confrontos marcados para Arlington em duas semanas. Se a seleção brasileira perder, então está fora da disputa. Veja a tabela de jogos até a final.

As finais do VNL 2023 serào de 12 a 16 de julho. Os dois primeiros dias terão as quartas de final, com dois duelos em cada dia. As equipes vencedoras terão um dia de folga no dia 14 de julho antes de retornar à quadra no dia 15 de julho para as semifinais. As disputas de medalhas encerram a quarta edição do torneio no dia 16 de julho.

QUINTA-FEIRA, 13 de julho

Brasil x China - 12h30 (Horário de Brasília) - SPORTV 2

SEMIFINAL (15 de julho):

Brasil x Polônia ou Alemanha

FINAL (16 de julho):

Brasil x Estados Unidos, Japão, Turquia ou Itália

>> Qual é a altura das jogadoras do Brasil

O Brasil já ganhou a Liga das Nações de vôlei feminino?

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino nunca ganhou a Liga das Nações. Por outro lado, o elenco brasileiro soma três medalhas de prata na competição, isto é, bateu na trave em três oportunidades seguidas.

Em 2019, o Brasil alcançou a final depois de uma campanha espetacular mas na final perdeu para os Estados Unidos pelo placar de 3 sets a 2. No ano de 2020 a competição não aconteceu devido ao Covid-19.

Já em 2021, novamente a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino e os Estados Unidos carimbaram o passaporte para a final e, mais uma vez, deu EUA. Em 2022, a Itália superou o Brasil por 3 sets a 0. Relembre a final aqui.

Antes de virar Liga das Nações, o torneio de vôlei feminino era chamado de Grand Prix, em diferente formato de disputas e números de seleções. Nele, o Brasil soma 12 títulos.

Veja quem é a namorada do Lucarelli