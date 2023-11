Tem jogos de vôlei hoje? Programação de domingo - 12/11

Competições nacionais e internacionais estão na agenda deste domingo, com transmissão ao vivo

Para fechar o fim de semana em grande estilo, a programação de vôlei traz duelos nacionais e internacionais neste domingo, 12 de novembro, para quem é apaixonado pelo esporte. A Superliga continua em todo o vapor, enquanto o Campeonato Italiano de ambos os naipes apresenta duelos importantes da fase classificatória.

Quais são os jogos de vôlei neste domingo?

O embate entre Vôlei Renata e Sesi de Bauru, válido pela primeira rodada da Superliga de vôlei masculino, é o destaque da programação no domingo, dia 12 de novembro. O duelo marca a estreia de ambos os clubes na principal liga do calendário nacional, no Ginásio Taquaral, em Campinas.

No Campeonato Paulista masculino, o Sesi caiu na semifinal após ser derrotado pelo Suzano, enquanto o Vôlei Renata foi eliminado pelo Farma Conde São José nas quartas de final. Na Superliga, o Sesi busca o bicampeonato enquanto o time de Campinas deseja o troféu inédito.

Na Itália, as equipes femininas e masculinas jogam o Campeonato Italiano hoje, na fase classificatória.

Confira a programação completa do vôlei neste domingo.

Jogos da Superliga masculina:

Vôlei Renata x Sesi SP

Horário: 18h30

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Jogos do Big Ten feminino:

Illinois x Nebraska

Horário: 17h

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Italiano feminino:

Igor Gorgonzola Novara x Vero Volley Milano

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Imoco Conegliano x Firenze

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Trasportipesanti Casalmaggiore x Uyba Volley Busto Arsizio

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Pinerolo x Roma Volley Club

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Savino Del Bene Scandicci x Savio Vallefoglia

Horário: 15h30

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Italiano masculino:

Pallavolo Padova x Cisterna Volley

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Monza x Gioiella Prisma Taranto

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Sir Susa Vim Perugia x Valsa Group Modena

Horário: 14h

Onde assistir: VB TV

Milano x Lube Civitanova

Horário: 14h

Onde assistir: VB TV

Catania x Rana Verona

Horário: 16h

Onde assistir: VB TV

Jogos do Mundial sub21 feminino e masculino do vôlei de praia:

Etapa final

Horário: das 00h30 até 06h

Onde assistir: VB TV

Como funciona a Superliga?

A Superliga pode não ter premiação em dinheiro para as equipes, mas consagrar-se como o campeão nacional ao fim da temporada compensa todo o esforço em quadra. Organizada e idealizada pela CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, a Superliga é o principal campeonato de vôlei masculino e feminino do país.

Todos os anos, 12 times dos mais variados estados jogam a competição entre os dois naipes. São quatro fases: a classificatória, quartas de final, semifinal e a final. Não há qualquer grupo na primeira fase, os elencos disputam 22 rodadas, isto é, jogam 11 partidas contra os outros participantes, e depois mais 11, com o mando de quadra invertido e os mesmos adversários.

Ao fim das rodadas, os oito primeiros da classificação avançam para as quartas de final, sob o cruzamento olímpico: 1º x 8º, 2º x 7º e assim sucessivamente. As quartas são disputadas em melhor de três jogos, onde o time com a melhor campanha fará o terceiro duelo em casa, se necessário.

Depois, os ganhadores vão para a semifinal, também jogada em playoffs de série de três jogos. Por fim, quem vence garante vaga na decisão da Superliga, a única fase realizada em partida única.

