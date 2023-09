Tabela de todos os jogos da Superliga de vôlei feminino 2023/2024

Campeonato reúne 12 equipes das mais diferentes regiões no vôlei feminino

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a tabela completa de jogos da Superliga de vôlei feminino 2023, que estreia no dia 07 de novembro. Maior campeonato da modalidade no cenário brasileiro, as 12 equipes disputarão o torneio entre a fase classificatória e a eliminatória.

Tabela completa de jogos da Superliga de vôlei feminino

A Superliga de vôlei feminino começa em 07 de novembro, com a primeira fase, e vai até 22 de março de 2024 em confrontos com a fase classificatória. Sob o sistema de pontos corridos, as 12 equipes jogam turno e returno por 11 rodadas entre si, onde cada vitória dá pontos para os clubes e a melhor colocação na tabela. Ao fim das rodadas, os oito melhores da classificação geral avançam para a etapa eliminatória.

Jogam a Superliga de vôlei feminino as equipes de Praia Clube, Osasco, Minas, Sesc Flamengo, Fluminense, Sesi Vôlei Bauru, Pinheiros, Barueri, Maringá, Brasília Vôlei, São Caetano e Bluvôlei Furb SME.

As quartas de final e a semifinal serão jogadas em melhor de três jogos, onde quem vencer dois primeiro avança para a próxima fase. A final, marcada para 28 de abril de 2024, domingo, acontece em partida única.

A seguir, veja a programação completa da Superliga.

PRIMEIRA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

Praia Clube x São Caetano - Terça-feira, 07/11

Horário: 18h30

Local: Arena Dentil, em Uberlândia

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Sesi Vôlei Bauru - Terça-feira, 07/11

Horário: 21h

Local: Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv

Minas x Bluvôlei Furb - Quinta-feira, 09/11

Horário: 18h30

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Onde assistir: Sportv

Brasília x Osasco - Quinta-feira, 09/11

Horário: 21h

Local: SESC Taguatinga, em Brasília

Onde assistir: Sportv

Barueri x Fluminense - Sábado, 11/11

Horário: 18h

Local: Ginásio José Correa, em Barueri

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

SESC Flamengo x Vôlei Maringá - Segunda-feira, 04/12

Horário: 21h

Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv

SEGUNDA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

Praia Clube x Bluvôlei Furb - Terça-feira, 14/11

Horário: 18h30

Local: Arena Dentil, em Uberlândia

Onde assistir: Sportv

Minas x Brasília - Terça-feira, 14/11

Horário: 18h30

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Fluminense x Pinheiros - Terça-feira, 14/11

Horário: 21h

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Sportv

Osasco x Vôlei Maringá - Quarta-feira, 15/11

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv

Flamengo x Barueri - Quarta-feira, 15/11

Horário: 21h

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

São Caetano x Sesi Vôlei Bauru - Quinta-feira, 16/11

Horário: 20h

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

TERCEIRA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

Bluvôlei x São Caetano - Sábado, 04/11

Horário: 19h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Praia Clube x Brasília - Segunda-feira, 20/11

Horário: 18h30

Local: Arena Dentil, em Uberlândia

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Sesc Flamengo - Terça-feira, 21/11

Horário: 18h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

Maringá x Minas - Terça-feira, 21/11

Horário: 21h

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Barueri x Osasco - Quarta-feira, 22/11

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

SESI Vôlei Bauru x Fluminense - Terça-feira, 21/11

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

QUARTA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

São Caetano x Fluminense - Sexta-feira, 24/11

Horário: 21h

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Sportv

Minas x Barueri - Sábado, 25/11

Horário: 19h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Osasco x Pinheiros - Domingo, 26/11

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv

Flamengo x SESI Vôlei Bauru - Segunda-feira, 27/11

Horário: 21h

Local: Arena Tijuna Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei Furb x Brasília - Segunda-feira, 27/11

Horário: indefinido

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Praia Club x Vôlei Maringá - Terça-feira, 28/11

Horário: 18h30

Local: Arena Dentil

Onde assistir: Sportv

QUINTA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

Sesi Vôlei Bauru x Osasco - Quinta-feira, 30/11

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Brasília x São Caetano - Sexta-feira, 01/12

Horário: 18h30

Local: SESI Taguatinga Norte

Onde assistir: Sportv

Maringá x Bluvôlei Furb - Sexta-feira, 01/12

Horário: 19h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Fluminense x Flamengo - Sexta-feira, 01/12

Horário: 21h

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Minas - Sábado, 02/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

Maringá x Bluvôlei Furb - Sábado, 02/12

Horário: 21h

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

SEXTA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

São Caetano x Flamengo - Quinta-feira, 07/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Praia Clube x Pinheiros - Quinta-feira, 07/12

Horário: 18h30

Local: Arena Dentil

Onde assistir: Sportv

Minas x Sesi Vôlei Bauru - Quinta-feira, 07/12

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Osasco x Fluminense - Sexta-feira, 08/12

Horário: 21h

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei Furb x Barueri - Sábado, 09/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Vôlei Maringá x Brasília - Sábado, 09/12

Horário: 19h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

SÉTIMA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

Sei Vôlei Bauru x Praia Clube - Sexta-feira, 10/11

Horário: 18h30

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Osasco x Flamengo - Sexta-feira, 22/11

Horário: 21h

Local: Ginásio José Liberatti

Onde assistir: Sportv

Fluminense x Minas - Terça-feira, 28/11

Horário: 21h

Local: Clube Sociedade de Hebraica

Onde assistir: Sportv

Barueri x Brasília - Quinta-feira, 14/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Bluvôlei Furb - Sexta-feira, 15/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

São Caetano x Vôlei Maringá - Sexta-feira, 15/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

OITAVA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

Praia Clube x Fluminense - Sexta-feira, 17/11

Horário: 21h

Local: Arena Dentil

Onde assistir: Sportv

Flamengo x Minas - Sábado, 18/11

Horário: 21h

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

São Caetano x Osasco - Segunda-feira, 18/12

Horário: 21h

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei x Sesi Vôlei Bauru - Quarta-feira, 20/12

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Brasília x Pinheiros - Quinta-feira, 21/12

Horário: 18h30

Local: Sesi Taguatinga Norte

Onde assistir: Sportv

Vôlei Maringá x Barueri - Sexta-feira, 22/12

Horário: 19h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

NONA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

SESI Vôlei Bauru x Brasília - Quinta-feira, 04/01/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Baruri x São Caetano - Sexta-feira, 05/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Maringá - Sexta-feira, 05/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

Fluminense x Bluvôlei Furb - Sábado, 06/01/2024

Horário: 18h

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Flamnego x Praia Clube - Sábado, 06/01/2024

Horário: 18h30

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

Osasco x Minas - Sábado, 06/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio José Liberatti

Onde assistir: Sportv

DÉCIMA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

Bluvôlei Furb x Flamengo- Terça-feira, 09/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Brasília x Fluminense - Terça-feira, 09/01/2024

Horário: 19h30

Local: SESI Taguatinga Norte

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Maringá x Sesi Vôlei Bauru - Terça-feira, 09/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Barueri x Pinheiros - Terça-feira, 09/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

São Caetano x Minas - Quarta-feira, 10/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Sportv

Praia Clube x Osasco - Quarta-feira, 10/01/2024

Horário: 21h

Local: Arena Dentil

Onde assistir: Sportv

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DO TURNO | Superliga de vôlei feminino

Flamengo x Brasília - Sexta-feira, 12/01/2024

Horário: 21h

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x São Caetano - Sábado, 13/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

SESI Vôlei Bauru x Barueri - Sábado, 13/01/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Minas x Praia Clube - Domingo, 14/01/2024

Horário: 16h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Osasco x Bluvôlei Furb - Domingo, 14/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Liberatti

Onde assistir: Sportv

Vôlei Maringá x Fluminense - Terça-feira, 19/01/2024

Horário: 19h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

PRIMEIRA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei feminino

Fluminense x Barueri - Quarta-feira, 17/01/2024

Horário: 19h30

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

São Caetano x Praia Clube - Quarta-feira, 17/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Sportv

Vôlei Maringá x Flamengo - Quinta-feira, 18/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Sportv

Osasco x Brasília - Quinta-feira, 18/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv

Sesi Vôlei Bauru x Pinheiros - Sexta-feira, 19/01/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei Furb x Minas - Sexta-feira, 19/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

SEGUNDA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei feminino

Maringá x Osasco - Quinta-feira, 25/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Sportv

Brasília x Minas - Quinta-feira, 25/01/2024

Horário: 18h30

Local: SESI Taguatinga Norte

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Fluminense - Sexta-feira, 26/01/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

Barueri x Flamengo - Sexta-feira, 26/01/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei Furb x Praia Clube - Sábado, 27/01/2024

Horário: 18h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

SESI Vôlei Bauru x São Caetano - Sábado, 27/01/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

TERCEIRA RODADA DO RETURNO | Superliga de vôlei feminino

Fluminense x Sesi Vôlei Bauru - Quarta-feira, 31/01/2024

Horário: 21h

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Sportv

Minas x Maringá - Quinta-feira, 01/02/2024

Horário: 18h30

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Flamengo x Pinheiros - Quinta-feira, 01/02/2024

Horário: 21h

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

São Caetano x Bluvôlei Furb - Sexta-feira, 02/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Osasco x Barueri - Sexta-feira, 02/02/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv

Brasília x Praia Clube - Sábado, 03/02/2024

Horário: 18h30

Local: SESI Taguatinga Norte

Onde assistir: Sportv

QUARTA RODADA DO RETURNO:

Sesi Vôlei Bauru x Flamengo - Segunda-feira, 05/02/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Barueri x Minas - Terça-feira, 06/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

Brasília x Bluvôlei Furb - Terça-feira, 06/02/2024

Horário: 20h

Local: SESI Taguatinga Norte

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Pinheiros x Osasco - Terça-feira, 06/02/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

São Caetano x Fluminense - Quarta-feira, 07/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Sportv

Vôlei Maringá x Praia Clube - Quarta-feira, 07/02/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Sportv

QUINTA RODADA DO RETURNO:

Praia Clube x Barueri - Sábado, 10/02/2024

Horário: 21h

Local: Arena Dentil

Onde assistir: Sportv

Minas x Pinheiros - Sábado, 10/02/2024

Horário: 18h30

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Osasco x Sesi Vôlei Bauru - Domingo, 11/02/2024

Horário: 19h

Local: Ginásio José Liberatti

Onde assistir: Sportv

São Caetano x Brasília - Sexta-feira, 15/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei Furb x Maringá - Sexta-feira, 15/02/2024

Horário: 19h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Flamengo x Fluminense - Sexta-feira, 15/02/2024

Horário: 21h

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

SEXTA RODADA DO RETURNO:

Brasília x Maringá - Quarta-feira, 21/02/2024

Horário: 18h30

Local: SESI Taguatinga Norte

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Fluminense x Osasco - Quarta-feira, 21/02/2024

Horário: 21h

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Sportv

Barueri x Bluvôlei Furb - Quinta-feira, 22/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Praia Clube - Quinta-feira, 22/02/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

Flamengo x São Caetano - Sexta-feira, 23/02/2024

Horário: 21h

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

SESI Vôlei Bauru x Minas - Sexta-feira, 23/02/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

SÉTIMA RODADA DO RETURNO:

Brasília x Barueri - Segunda-feira, 26/02/2024

Horário: 21h

Local: SESI Taguatinga Norte

Onde assistir: Sportv

Maringá x São Caetano - Terça-feira, 27/02/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Sportv

Flamengo x Osasco - Terça-feira, 27/02/2024

Horário: 21h

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei Furb x Pinheiros - Quarta-feira, 28/02/2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru - Quarta-feira, 28/02/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Dentil

Onde assistir: Sportv

Minas x Fluminense - Quarta-feira, 28/02/2024

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

OITAVA RODADA DO RETURNO:

Barueri x Maringá - Quarta-feira, 06/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

SESI Vôlei Bauru x Bluvôlei Furb - Quinta-feira, 07/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Osasco x São Caetano - Sexta-feira, 08/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv

Minas x Flamengo - Sexta-feira, 08/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Fluminense x Praia Clube - Sabado, 09/03/2024

Horário: 21h

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Brasília - Quinta-feira, 07/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

NONA RODADA DO RETURNO:

Brasília x Sesi Vôlei Bauru - Segunda-feira, 11/03/2024

Horário: 21h

Local: SESI Taguatinga Norte

Onde assistir: Sportv

São Caetano x Barueri - Terça-feira, 12/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Sportv

Maringá x Pinheiros - Terça-feira, 12/03/2024

Horário: 19h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Minas x Osasco - Segunda-feira, 12/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei Furb x Fluminense - Quarta-feira, 13/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Praia Clube x Flamengo - Quarta-feira, 13/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena Dentil

Onde assistir: Sportv

DÉCIMA RODADA DO RETURNO:

SESI Vôlei Bauru x Maringá - Sábado, 15/03/2024

Horário: 18h30

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv

Minas x São Caetano - Sábado, 16/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Sportv

Osasco x Praia Clube - Domingo, 17/03/2024

Horário: 18h30

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv

Flamengo x Bluvôlei Furb - Segunda-feira, 18/03/2024

Horário: 18h30

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv

Fluminense x Brasília - Segunda-feira, 18/03/2024

Horário: sem horário

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Pinheiros x Barueri - Segunda-feira, 18/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Henrique Villaboim

Onde assistir: Sportv

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DO RETURNO:

São Caetano x Pinheiros - Sexta-feira, 22/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Sportv

Barueri x Sesi Vôlei Bauru - Sexta-feira, 22/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio José Correa

Onde assistir: Sportv

Fluminense x Maringá - Sexta-feira, 22/03/2024

Horário: 21h

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Sportv

Brasília x Flamengo - Sexta-feira, 22/03/2024

Horário: 21h

Local: SSI Taguating Norte

Onde assistir: Sportv

Bluvôlei Furb x Osasco - Sexta-feira, 22/03/2024

Horário: 21h

Local: Ginásio Galegão

Onde assistir: Sportv

Praia Clube x Minas - Sexta-feira, 22/03/2024

Horário: 21h

Local: Arena Dentil

Onde assistir: Sportv

QUARTAS DE FINAL | Superliga de vôlei feminino

Sexta-feira, 29/09/2024

Terça-feira, 02/04/2024

Sexta-feira, 05/04/2024

SEMIFINAL | Superliga de vôlei feminino

Sexta-feira, 12/04/2024

Terça-feira, 16/04/2024

Sexta-feira, 19/04/2024

FINAL | Superliga de vôlei feminino

Domingo, 28/04/2024

Quem é o atual campeão da Superliga feminina de Vôlei?

O Dentil Praia Clube é o atual campeão da Superliga de vôlei feminino. Em final contra o Minas, em 7 de maio da temporada passada, o clube de Uberlândia venceu por 3 sets a 0, na Arena Sabiazinho, para levantar o segundo troféu do campeonato nacional em sua história.

O Praia mereceu o título. Na fase classificatória fez 59 pontos ao vencer em 20 vitórias e perder só duas derrotas, garantindo a primeira posição. Para as quartas de final venceu dois jogos facilmente contra o Barueri, enquanto na semifinal precisou disputar três.

No primeiro jogo contra o Rubro-Negro o Praia perdeu de 3 x 0. Fora de casa, ganhou de 3 x 2 e, em Uberlândia, deu a volta por cima e faturou a classificação por 3 x 1. Em confronto único da final, o Praia tornou-se bicampeão da Superliga de vôlei feminino.

Onde assistir a Superliga de Vôlei?

Os direitos de transmissão da Superliga de Vôlei feminino e masculino pertencem ao Sportv, canal da televisão paga, e também ao pay-per-view oficial Canal Vôlei Brasil. Aos finais de semana, a Globo promete exibir jogos da final na TV aberta ao vivo para todo o país.

O Sportv só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a retransmissão do Sportv na própria plataforma pelo computador ou aplicativo, como e onde quiser.

O Canal Vôlei Brasil, parceira com a plataforma de vídeos NSports e a Confederação Brasileira de Voleibol, está disponível para assinantes no site www.canalvoleibrasil.com.br por R$ 12,90 por ano ou 12x de R$ 7,90. Lembrando que planos promocionais poderão ser lançados até o início da Superliga.

