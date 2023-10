Vai ter jogo do Brasil hoje? Tabela de jogos de vôlei domingo (22/10)

O Brasil de vôlei feminino tem jogo marcado hoje a Argentina nos jogos Pan-Americanos 2023 em Santiago, além do Campeonato Italiano e disputas de base. Confira a programação e os horários para acompanhar as partidas neste domingo, 22 de outubro, ao vivo.

Agenda de vôlei no domingo

Hoje tem jogo de vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, onde o Brasil vai enfrentar a Argentina pela fase de grupos. A programação começa hoje de manhã e até a tarde de domingo.

Jogos Pan-Americanos de Santiago feminino

Porto Rico x Cuba

Horário: 10h30

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Brasil x Argentina

Horário: 13h30

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

República Dominicana x México

Horário: 17h30

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x Colômbia

Horário: 20h30

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Jogos do Campeonato Italiano de vôlei feminino

Bisonte x Volley Bergamo

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Acqua & Sapone Roma x Busto Arsizio

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Pinerolo x Gorgonzola Novara

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Vero Volley Milano x Savino del Bene

Horário: 12h30

Onde assistir: VB TV

Casalmaggiore x Trentino

Horário: 14h30

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Italiano masculino

Moderna x Milano

Horário: 10h45

Onde assistir: VB TV

Prisma Volley x Verona

Horário: 11h

Onde assistir: VB TV

Gas Sales Piacenza x Pallavolo Paldova

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Lube x Vero Volley

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Top Volley Latin x Trentino

Horário: 13h

Onde assistir: VB TV

Perugia x Saturnia

Horário: 15h

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino

Osasco x ABCD Diadema

Horário: 14h30

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 feminino

ADC Bradesco x Realizar/Inter

Horário: 11h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino

Novo Ideal/Inter x Sesi SP

Horário: 15h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 feminino

Sesi SP x São Caetano

Horário: 17h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 14 feminino

Regatas x Corinthians

Horário: 10h30

Onde assistir: sem transmissão

Ypiranga x Barueri

Horário: 14h

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 15 feminino:

Santo André x Paineiras

Horário: 10h

Onde assistir: sem transmissão

Onde assistir o Pan-Americano 2023?

O Jogos Pan-Americanos de 2023 já começaram e os brasileiros podem acompanhar a participação do Brasil pelo Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV, do streamer Casimiro, no YouTube - ambas são gratuitas. Nenhuma emissora de TV aberta fará a transmissão.

Neste domingo, o canal do Casimiro vai ter transmissão das 8h às 16h, horário de Brasília, com a seguinte agenda: vôlei feminino do Brasil, ginástica artística e natação.

Ao todo, o Paz traz 39 modalidades disputando medalhas, entre eles vôlei, natação, basquete, tênis, softbol, ciclismo, atletismo, boxe, rugby, boxe, futebol e mais.

