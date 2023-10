Suzano x Guarulhos: tabela final do Paulista de vôlei masculino 2023

Adversários na final do Campeonato Paulista de vôlei masculino pela primeira vez, a tabela completa de jogos entre Suzano e Vedacit Guarulhos está definida. De um lado o maior campeão com 10 ouros e, do outro, a equipe que busca o primeiro título estadual depois de bater na trave.

Tabela de jogos da final do Paulista de vôlei masculino

Dono da melhor campanha, o Guarulhos avançou direto para a semifinal onde bateu o Farma Conde São José em três sets consecutivos nos dois jogos. O time, criado em 2019 e vencedor da Superliga B no ano seguinte, chega como favorito para buscar o seu primeiro título.

O Suzano, vice-líder da tabela, derrotou o Santo André nas quartas e o Sesi SP na semifinal. Maior campeão da história com 10 títulos e 13 participações nas finais, o elenco está de volta ao confronto mais importante da temporada depois de 15 anos, quando venceu em 2008.

Guarulhos e Suzano vão jogar a final do Campeonato Paulista de vôlei masculino em série de três jogos. Quem fechar duas partidas primeiro é o campeão paulista, mas em caso de empate o terceiro jogo será realizado entre os dois clubes.

Confira a tabela dos jogos da final do Paulista, de acordo com o calendário da Federação Paulista de Voleibol.

PRIMEIRO JOGO DA FINAL PAULISTA DE VÔLEI MASCULINO

Guarulhos 3 x 1 Suzano (25/22, 25/18, 31/33, 28/26)

Data: terça-feira, 17/10

Horário: 21h30

Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2

SEGUNDO JOGO DA FINAL PAULISTA DE VÔLEI MASCULINO

Suzano x Guarulhos

Data: sexta-feira, 20/10

Horário: 18h30

Local: Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

TERCEIRO JOGO DA FINAL PAULISTA DE VÔLEI MASCULINO

Guarulhos x Suzano

Data: segunda-feira, 23/10

Horário: 21h

Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

História do Campeonato Paulista de vôlei masculino

Sob a premissa de promover o voleibol por todo o estado de São Paulo, a Federação Paulista de Voleibol criou a primeira edição do Campeonato Paulista de vôlei masculino em 1955, também com a participação de clubes de outros estados. A Federação, que tem como membros associações de cidades do estado, criou um dos principais campeonatos do país no vôlei masculino.

Em 1955, o já extinto CA Adamus venceu o Paulistano na primeira final da história do torneio. Só a partir de 2009, segundo informações da FPV, é que o Campeonato Paulista passou a ser disputado apenas com equipes do estado de São Paulo. Durante os anos, diferentes times já venceram a competição e sequer existem mais, enquanto outros mudaram de nome.

Hoje, o Campeonato Paulista é celebrado todos os anos no começo da temporada, antes do início da Superliga, com seis equipes das mais diferentes regiões do país na Divisão Especial. Ao lado do Mineiro, é o principal estadual da modalidade.

Quando o Suzano conquistou o último título no Paulista de vôlei?

Ainda sob o nome EC União Suzano/Ulbra, o último título do clube no Campeonato Paulista de vôlei masculino foi conquistado em 2008. Na semifinal, o elenco fechou o playoff na série melhor de três contra o Vôlei Futuro por 3 sets a 2, no Ginásio Municipal Paulo Portela, em Suzano. No primeiro, o Suzano ganhou pelo mesmo placar.

Do outro lado da chave, o Suzano aguardou o resultado entre Santander/São Bernardo e o Pinheiros/Vivo, com vitória do Pinheiros. Na decisão, o time de Suzano levou a melhor em cima do Pinheiros, mas o placar de cada um dos embates não está disponível na página da Federação Paulista de Voleibol.

Mesmo sob a hegemonia na lista de maiores campeões, o Suzano não participa de uma final há 15 anos. Porém, o clube levantou a taça das edições de 1992/93, 1993/94 e 1996/97 na Superliga, o principal campeonato de vôlei no país.

Segundo informações da Federação Paulista de Voleibol, o Suzano ficou 13 anos longe de torneios oficiais, retornando em 2001 quando venceu a Superliga C e, no ano seguinte, a Superliga B.

Quando foi a última final do Paulista que o Guarulhos jogou?

Novato no Campeonato Paulista de vôlei masculino, o Vedacit Guarulhos disputou pela última vez a final no ano passado, em 2021, contra o Vôlei Renata. O elenco fez uma boa campanha dentro de quadra, mas acabou perdendo para o experiente adversário de Campinas.

Na fase classificatória, o Guarulhos venceu cinco partidas e perdeu duas, com 15 pontos na classificação. Já na semifinal derrotou o Farma Conde no primeiro jogo por 3 sets a 1, e na volta por 3 sets a 2, sem qualquer chances de golden set entre os dois.

Na final, entre Vôlei Renata e Guarulhos, foi o Guarulhos venceu a primeira partida por 3 sets a 2, enquanto na volta o elenco de Campinas empatou em 3 sets a 0, com triunfo no Golden Set por 25 a 17, o critério de desempate utilizado pela Federação Paulista de Voleibol.

Criado em 2019, o clube de Guarulhos venceu a Superliga B em 2020, terminou em quarto lugar no Paulista naquele mesmo ano e ocupou a nona posição na primeira divisão da Superliga. Em 2021, perdeu a final para o elenco de Campinas e, em 2022, fez uma boa campanha mas acabou eliminado muito cedo.

