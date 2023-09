Vendas abertas: comprar ingresso do Pré-Olímpico vôlei masculino no RJ

A venda geral para os ingressos do Pré-Olímpico de vôlei masculino, com início em 30/09 no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, está aberta ao público desde o meio-dia (horário de Brasília) dessa sexta-feira, 8 de setembro. Em dias de jogos do Brasil, os preços variam de R$ 70 a R$ 600, de acordo com os setores, e o DCI ensina o passo a passo para conseguir a entrada, seja pela internet ou na bilheteria física.

Como comprar o ingresso do Pré-olímpico de vôlei masculino no celular

O site Eventim é o responsável pela venda dos ingressos para o Pré-Olímpico de vôlei masculino no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. O público pode escolher o dia que quiser e pagar como preferir, de acordo com as normas do site. Os ingressos estarão disponíveis no site até quando se esgotarem.

Mas como funciona para comprar o ingresso no site Eventim? Confira o passo a passo para entender e assim não perder nada do maior evento de voleibol.

Passo 1: Acesse www.eventim.com.br pelo navegador do celular ou tablet, como preferir, o sistema é o mesmo. Primeiro você precisa fazer o cadastro no site, é de graça. Clique no ícone que aparece ao lado do ícone do globo.

Passo 2: Se você já tem o login no site, clique em "Eu sou cliente EVENTIM", mas caso contrário vá em "Criar uma nova conta".

O processo de criar uma nova conta é fácil, digite o email que quer cadastrar como usuário e a senha, seguindo as normas do site: ter pelo menos oito caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

Depois, preencha o cadastro completo com todas as suas informações pessoais como nome completo, nascimento, rua em que mora, bairro, cidade, CEP e telefone para contato.

Passo 3: Feito todo o processo, clique em "Finalizar registro" e pronto, você está cadastro no site Eventim.

Passo 4: Retorne ao menu principal do site, clique no banner do Pré-Olímpico de vôlei masculino, em preto e dourado, deslize a tela pelo calendário que aparece no centro e clique no dia que deseja comprar o ingresso.

Aí, é só escolher qual partida quer assistir e efetuar a compra.

Comprar o ingresso pelo computador

Além de comprar no Eventim pelo celular, você também pode efetuar a compra pelo computador, no mesmo site e da mesma maneira. O sistema é o mesmo da plataforma de bilheterias, você só terá mais praticidade para escolher quais dias quer assistir.

Passo 1: Acesse www.eventim.com.br pelo navegador da sua preferência e clique no ícone à direita, no menu da página em azul, ao lado do globo. Se você já é cliente do Eventim digite o usuário e a senha, mas caso contrário vá em "Registrar agora".

Passo 2: Complete os espaços em branco com as suas informações pessoais na aba 'Criar uma nova conta', como nome completo, dados pessoais, telefone e endereço. Elas servem para identificar a sua conta pessoal.

Passo 3: Assim que completar o seu cadastro, retorne ao menu principal e clique no banner do Pré-Olímpico, em preto e dourado. Role o mouse na tela e, no calendário completo com todos os dias de jogo, escolha qual partida quer assistir de pertinho no Maracanãzinho, e clique em "ingresso disponível".

Como comprar o ingresso do Pré-olímpico de vôlei masculino na bilheteria?

Para comprar o ticket do jogo sem taxas, é só procurar a Bilheteria Norte, localizada no Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo. O espaço está na Rua das Oficinas, sem número, no bairro Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro.

A bilheteria funciona de terça a sábado, com exceção de feriados, dias de jogos do Botafogo, shows e eventos de outras empresas. Lembrando que o preço dos ingressos é o mesmo, a diferença é que o torcedor não paga a taxa do site.

Não há uma estação de metrô exclusiva no estádio. Para chegar ao Nilton Santos basta ir até a estação Central e fazer a integração com a Supervia, ou descer do metrô em Del Castilho, Maria da Graça ou Inhaúma e pegar ônibus ou táxi.

Nos trens da SuperVia, o site do Botafogo indica para o torcedor saltar na estação Engenho de Dentro, próxima ao setor Sul do estádio.

Mas quem vai de ônibus pode pegar as linhas do 238, 254, 277, 346, 353, 383, 543L, 606, 636, 638, 639, 652, 669, 676, 680 e 692. Quem vai de carro, as indicações são a Linha Amarela, Rua Piauí e Avenida Dom Hélder Camara.

Passo 1: Vá até o local que indica o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e procure a Bilheteria Norte, com horário de funcionamento das 10h até 17h, horário de Brasília. Leve documentos, dinheiro ou cartão de crédito para efetuar a compra.

Passo 2: Daí, peça o ingresso do dia exato que quer assistir e compre. Na bilheteria você terá os ingressos em mãos, ou seja, guarde-o para apresentar no Maracanãzinho no dia do jogo. Aí, é só se preparar para curtir as emoções do Pré-Olímpico de vôlei masculino.

Preços dos ingressos do Pré-olímpico

São quatro jogos por dia separados em blocos de acordo com o horário e período, por exemplo no primeiro dia do evento os confrontos Brasil versus Catar e Itália contra a República Tcheca começam às 10h e 13h30 respectivamente, portanto o torcedor compra um ingresso e tem direito de ver os dois jogos de vôlei masculino.

Os jogos do Brasil são mais caros do que os outros, indo de R$ 70 a R$ 600, entre arquibancada, Premium e a Experiência Quadra com direito a visão privilegiada e setores exclusivos da quadra.

Ingressos para clientes do Banco do Brasil já estão esgotados.

Sábado, 30 de setembro

Brasil x Catar e Itália x República Tcheca

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Irã x Alemanha e Cuba x Ucrânia

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Domingo, 01 de outubro

Brasil x República Tcheca e Cuba x Alemanha

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Itália x Catar e Irã x Ucrânia

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Terça-feira, 03 de outubro

Irã x Catar e Cuba x República Tcheca

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Itália x Ucrânia e Brasil x Alemanha

Arquibancadas - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência - R$ 500

Quarta-feira, 04 de outubro

Irã x República Tcheca e Itália x Alemanha

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Cuba x Catar e Brasil x Ucrânia

Arquibancadas - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência - R$ 500

Sexta-feira, 06 de outubro

Brasil x Cuba e Itália x Irã

Arquibancadas - R$ 70

Premium - R$ 100

Experiência - R$ 500

Ucrânia x Catar e Alemanha x República Tcheca

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Sábado, 07 de outubro

Brasil x Irã e Itália x Cuba

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Ucrânia x República Tcheca e Alemanha x Catar

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Domingo, 08 de outubro

Brasil x Itália e Irã x Cuba

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Ucrânia x Alemanha e República Tcheca x Catar

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

