Adversários do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023

O primeiro desafio da Seleção Brasileira de vôlei masculino no Pré-Olímpico é contra o Catar, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, em 30 de setembro. O time vai disputar outras seis partidas para carimbar o passaporte até as Olimpíadas de Paris, portanto acompanhe a tabela de jogos do Brasil e saiba quem são os adversários.

Qual é o grupo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O Brasil está no grupo A do Pré-Olímpico com Itália, Irã, Cuba, Catar, Alemanha, Ucrânia e República Tcheca com sede no Rio de Janeiro. Todos os jogos vão ser disputados no Maracanãzinho, com ingressos de R$ 20 a R$ 600 em arquibancadas, premium e Experiência Quadra.

Para avançar até as Olimpíadas de Paris os comandados de Renan Dal Zotto tem que terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação. Caso contrário, terão que buscar a vaga através do ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Na Liga das Nações o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Polônia, enquanto no Sul-Americano perdeu a final para a Argentina pela primeira vez na história.

A seguir, a tabela completa dos jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino.

Sábado, 30/09 - Primeira rodada

Brasil x Catar - 10h (de Brasília)

Domingo, 01/10 - Segunda rodada

Brasil x República Tcheca - 10h (de Brasília)

Terça-feira, 03/10 - Terceira rodada

Brasil x Alemanha - 20h30 (de Brasília)

Quarta-feira, 04/10 - Quarta rodada

Brasil x Ucrânia - 20h30 (de Brasília)

Sexta-feira, 06/10 - Quinta rodada

Brasil x Cuba - 10h (de Brasília)

Sábado, 07/10 - Sexta rodada

Brasil x Irã - 10h (de Brasília)

Domingo, 08/10 - Sétima rodada

Brasil x Itália - 10h (de Brasília)

Quais são as seleções favoritas no Pré-Olímpico?

Entre as 24 equipes que participam do Pré-Olímpico de vôlei masculino, Brasil, Itália, Sérvia, Turquia, Estados Unidos, Polônia, Argentina e Japão são as favoritas. No entanto, só há vaga para seis seleções nas Olimpíadas de Paris, o que deve elevar ainda mais o nível do qualificatório.

A Polônia venceu os Estados Unidos na final da Liga das Nações, enquanto o Japão garantiu a medalha de bronze na competição. Já a Argentina vem confiante para disputar o Pré-Olímpico após vencer pela segunda vez o Sul-Americano.

Brasil, Itália, Sérvia e Turquia também são favoritas entre as disputas de vagas para as Olimpíadas de Paris. Cada uma delas tem o peso em sua camisa e bons jogadores em quadra, portanto vão brigar até o fim pela classificação.

Lista de pré-convocados do Brasil

A pré-lista da Seleção Brasileira tem 24 nomes, mas o treinador Renan Dal Zotto vai selecionar 14 atletas para o Pré-Olímpico de vôlei masculino no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, em setembro e outubro.

A base do time deve ser a mesma da Liga das Nações e Sul-Americano, com Bruninho capitão, Alan, Felipe Roque, Lucão, Lucarelli, Fernando Cachopa e os líberos Maique e Thales. A tendência é que os jogadores que ficarem de fora vão disputar os Jogos Pan-Americanos no Chile, em Santiago.

Levantadores: Bruninho, Fernando Cachopa, Matheus Brasília e Thiaguinho

Opostos: Alan Souza, Felipe Roque, Darlan, Abouba e Welington Oppenkoski

Ponteiros: Leal, Lucarelli, Honorato, Adriano Xavier, Lukas Bergmann, Maicon França e Arthur Bento

Centrais: Lucão, Judson, Flávio, Otávio, Thiery e Geovane

Líberos: Thales, Maique e Alexandre