Pré-Olímpico vôlei feminino 2023 vai ter jogos no Brasil?

O Pré-Olímpico de vôlei feminino vai ser disputado de 16 a 24 de setembro em três países diferentes. No masculino a Seleção Brasileira vai brigar pela vaga nas Olimpíadas de Paris em sete partidas no Rio de Janeiro, mas e no feminino? Saiba se o país vai receber a competição feminina.

Onde são os jogos do Pré-Olímpico de vôlei feminino no Brasil

O Brasil não vai receber nenhum jogo do Pré-Olímpico de vôlei feminino porque a FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, designou outros três países para sediar o evento. China, Japão e Polônia serão os anfitriões de cada um dos três grupos em setembro.

As 24 seleções do Pré-Olímpico foram divididas em três grupos de oito, onde cada chave acontece em um país. A Seleção Brasileira está no grupo B, em Tóquio, no Japão, portanto todos os jogos serão transmitidos na madrugada ou início da manhã no Brasil, já que o país japonês está 12 horas à frente de Brasília.

O Pré-Olímpico masculino, por outro lado, receberá o grupo do Brasil no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, de 30 de setembro a 8 de outubro. A venda geral dos ingressos estará disponível a partir da sexta-feira, 08 de setembro.

A seguir, confira os grupos do Pré-Olímpico de vôlei feminino.

GRUPO A (Ningbo):

China, Canadá, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia

GRUPO B (Tóquio):

Brasil, Argentina, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia

GRUPO C (Lodz):

Colômbia, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Polônia, Eslovênia, Tailândia e Estados Unidos.

Quantas vagas o Pré-Olímpico de vôlei dá?

Seis vagas para as Olimpíadas de Paris são distribuídas no Pré-Olímpico de vôlei feminino e masculino. Ao fim das sete rodadas, os dois primeiros de cada um dos três grupos se classifica direto para os Jogos Olímpico, com início marcado para 26 de julho do ano que vem.

São 24 seleções disputando o Pré-Olímpico de vôlei em ambos os gêneros. Através de sorteio, a FIVB determinou os três grupos de oito para o torneio, realizado entre setembro e outubro. Os integrantes do mesmo grupo se enfrentam por sete rodadas em turno único, sob o sistema de pontos corridos. A vitória por 3x0 ou 3x1 dá três pontos, enquanto o triunfo por 3x2 dá dois pontos para o vencedor e um para o perdedor.

No total, 12 equipes jogam a modalidade do vôlei nas Olimpíadas. Os dois melhores de cada chave, em ambos os gêneros, se classificam para as Olimpíadas de Paris. A França é a única equipe que já tem lugar assegurado por ser o anfitrião do evento, enquanto as outras cinco vagas serão decididas através do ranking da FIVB.

Tabela de jogos do Brasil no Pré-olímpico

16 de setembro - Brasil x Argentina - 04h - 1ª rodada

17 de setembro - Brasil x Peru - 04h - 2ª rodada

19 de setembro - Brasil x Bulgária - 04h - 3ª rodada

20 de setembro - Brasil x Porto Rico - 04h - 4ª rodada

22 de setembro - Brasil x Turquia - 04h - 5ª rodada

23 de setembro - Brasil x Bélgica - 04h - 6ª rodada

24 de setembro - Japão x Brasil - 07h30 - 7ª rodada

Onde assistir o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

Os direitos de transmissão do Pré-Olímpico de vôlei feminino pertencem ao Sportv, canal disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV Go. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na programação.

A Globo não informou se vai transmitir confrontos do Brasil de vôlei feminino na TV aberta durante o Pré-Olímpico, principalmente por conta do horário. No Sportv, os principais embates do grupo do Brasil estarão disponíveis para o assinante.

Quem é assinante Globoplay pode ver a retransmissão do canal na plataforma. Já quem tem a televisão paga em casa pode ver nos aplicativos DirecTV GO e Canais Globo ao vivo e de forma gratuita.

