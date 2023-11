Vôlei Renata e Suzano de vôlei masculino jogam hoje na Superliga

Em partida válida pela quarta rodada da Superliga de vôlei masculino, as equipes de Vôlei Renata e Suzano se enfrentam nesta segunda-feira, 27 de novembro, no Ginásio Taquaral, em Campinas. O duelo começa às 18h30 (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Onde assistir Vôlei Renata x Suzano de vôlei masculino

A Superliga de vôlei masculino não é exibida na televisão aberta, mas a partida entre Vôlei Renata e Suzano pode ser acompanhado no Sportv 2, em operadoras de TV por assinatura, às 18h30, horário de Brasília, ao vivo para todo o país.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão do canal na plataforma, através do computador ou aplicativo no celular, tablet, smartv ou Chromecast, gadget que reproduz o conteúdo de outras mídias digitais.

Na última quinta-feira (23) o Vôlei Renata perdeu para o Araguari em 3 a 2, enquanto o Suzano foi derrotado pelo Sesi Bauru em 3 sets a 0, na Arena Suzano.

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Taquaral, em Campinas

Onde assistir: Sportv 2

Confira a data do próximo jogo do Brasil de vôlei masculino

Programação da quarta rodada da Superliga masculina

A quarta rodada da Superliga de vôlei masculino, válida pela fase classificatória, começou na última quarta-feira, 22 de novembro, e vai até a próxima quarta, 29, com seis partidas.

O Sportv e o Canal Vôlei Brasil são responsáveis pela transmissão de todos os jogos ao vivo.

Vôlei Guarulhos 0 x 3 Sada Cruzeiro (28/25, 18/25 e 21/25)

Data: quarta-feira, 22/11 às 21h

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv 2

Araguari 0 x 3 Monte Carmelo (25/27, 18/25 e 22/25)

Data: domingo, 26/11 às 18h

Local: Arena Sicoob

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Renata x Suzano

Data: segunda-feira, 27/11 às 18h30

Local: Ginásio Parque Taquaral

Onde assistir: Sportv 2

Minas x Apan Blumenau

Data: terça-feira, 28/11 às 19h

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Montes Claros América x Joinville

Data: quarta-feira, 29/11 às 19h30

Local: Ginásio Trancredo Neves

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sesi Bauru x Farma Conde São José

Data: quarta-feira, 29/11 às 21h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv 2