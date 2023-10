Quem é o técnico do SESI SP de Bauru no vôlei masculino em 2023?

Anderson Rodrigues é o técnico do Sesi SP de Bauru de vôlei masculino, em São Paulo, e traz no currículo uma extensa lista de vitórias. Com a Seleção Brasileira, conquistou duas medalhas em Olimpíadas como oposto, além de participar de Campeonatos Mundiais. Veja a trajetória de Anderson no vôlei e como ele chegou ao cargo.

Técnico do SESI no vôlei masculino é medalhista olímpico

Antes de se tornar ídolo do vôlei brasileiro, o mineiro Anderson de Oliveira Rodrigues, de 49 anos, começou a sua carreira no futebol, como goleiro do Cruzeiro e América Mineiro até os 18 anos, quando prestou serviço militar e passar no teste de uma peneira da Polícia Militar, representando a equipe.

Oposto, o atleta disputou a Superliga em 2000/2001 ao ser vice-campeão com o Ulbra. Anderson foi convocado para representar a Seleção Brasileira pelo seu bom desempenho em quadra. Ganhou a medalha de ouro em 2004, em Atenas, e a prata em Pequim, em 2008, além de jogar nos Mundiais de 2002 e 2006.

Antes de encerrar a sua carreira, também jogou no Sesi SP, Joinville, Minas, Palmeiras, Araraquara, Cimed, Blue Rockets, no Japão, Cuneo Prisma, na Itália. Anderson decidiu virar treinador de vôlei, assumindo as categorias de base do Minas, em Minas Gerais, depois foi técnico do Brasília entre 2016 e 2017 no time feminino, até passar pelo Volero Zurich, na Suíça, até retornar em 2020 para o Sesi SP.

Em 2018/19, conquistou o seu primeiro título paulista com o Sesi, onde teve o seu contrato renovado até a temporada atual. Hoje, Anderson também é assistente técnico das categorias de base da Seleção Brasileira, além de ser o comandante do Sesi SP.

Elenco do Sesi SP de Bauru

Quem acompanhou a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei masculino viu Darlan, o oposto que se destacou em cada uma das partidas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O que muitos não sabem é que o jovem veste a camisa do Sesi SP, de Bauru, no Campeonato Paulista e também na Superliga.

Outro destaque é Douglas, o líbero que destacou-se nas Olimpíadas de Tóquio tanto em quadra como nas redes sociais acumulando milhões de seguidores. Lukas Bergmann, de apenas 19 anos, também jogou o Pré-Olímpico, mas foi reserva.

Veja a seguir o time completo do Sesi SP na temporada.

Levantadores: Thiago Pontes Veloso e Matheus Konrad Bender

Centrais: Éder Carbonera, Vinicius Elias da Silva Rosa, Maycon Leite e Thiery

Ponteiros: Tiago Wesz, Guilherme Liberal Emina, Robert Pablo Valença dos Anjos e Lukas Bergmann

Opostos: Darlan e Newton Fernandes

Líbero: Douglas

Semifinal do Campeonato Paulista

No Campeonato Paulista de vôlei masculino, o Sesi terminou a fase classificatória em em terceiro lugar, com 11 pontos em quatro vitórias e duas derrotas. Classificado para as quartas de final, derrotou o Atibaia até alcançar a semifinal, onde irá enfrentar o Suzano.

No primeiro jogo, realizado na segunda-feira, 9 de outubro, foi o Suzano quem saiu na frente por 3 sets a 1, na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

A seguir, confira a programação do Sesi na semifinal do Paulista.

SEMIFINAL:

Sesi SP Bauru 1 x 3 Suzano Vôlei (25/21, 24/26, 23/25 e 25/27)

Segunda-feira, 09/10 às 18h30

Arena Paulo Skaf, em Bauru

Onde assistir: Sportv 2

Suzano Vôlei x Sesi SP Bauru

Quarta-feira, 11/10 às 18h30

Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

Suzano Vôlei x Sesi-Bauru

Domingo, 15/10 às 18h30

Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

