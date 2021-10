Vôlei Renata x Sesi: onde assistir ao jogo de vôlei masculino hoje – 23/10

Abrindo a Superliga de Vôlei Masculino na temporada 2021, as equipes de Vôlei Renata e Sesi, de São Paulo, se enfrentam neste sábado, 23/10, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Ginásio Taquaral. Então, confira onde assistir o jogo do vôlei masculino hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo de vôlei masculino hoje ao vivo?

O jogo entre Vôlei Renata e Sesi pela Superliga de vôlei masculino 2021 terá transmissão a partir das 21h30, no SporTV 2, pela TV fechada, por canal disponível somente em operadoras por assinatura.

Horário: 21h30

Onde assistir ao vivo: SporTV 2

SKY: 38 / 438

CLARO TV: 38 / 538

VIVO TV: 38 / 338 / 818 / 538

OI TV: 38

DIRECTV: 2135

Programação da Superliga de Vôlei 2021

Com 12 equipes competindo, a Superliga de Vôlei promete grandes emoções nas quadras de todo o Brasil. Com início neste sábado, 23 de outubro de 2021, o torneio segue até maio de 2022, com a grande decisão entre os dois clubes que alcançarem. Ao todo, serão mais de 300 jogos com torcida, seguindo todos os protocolos de higiene para evitar o contágio do Covid-19 entre o público.

Confira todos os jogos deste sábado, 23 de outubro de 201, pela primeira rodada da Superliga e saiba onde assistir cada um dos confrontos de vôlei masculino hoje.

Montes Claros América Vôlei x Brasília Vôlei – às 17h (Canal Vôlei Brasil)

Sada Cruzeiro x Farma Conde Vôlei/São José – às 19h (SporTV 2)

Vôlei Renata x Sesi-SP, às 21h30 (SporTV 2)

