Vôlei sentado do Brasil garante vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

O time masculino e feminino de vôlei sentado do Brasil está com a vaga garantida nos Jogos Paralímpicos de Paris, com a abertura marcada para 28 de agosto de 2024, na França. O país ainda não tem medalhas de ouro, mas soma dois bronzes com o elenco feminino em 2016, no Rio de Janeiro, e em 2020, em Tóquio.

O elenco feminino conquistou a vaga depois de ganhar o Mundial em novembro do ano passado, enquanto o masculino foi campeão parapan-americano em maio este ano.

Em novembro de 2022, em Saravejo, na Bósnia, a Seleção Brasileira feminina de vôlei sentado consagrou-se campeã mundial pela primeira vez na história. Na final, o elenco bateu o Canadá por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 18/25, 25/21, 17/25 e 15/06, garantindo também a vaga para Paris.

O time masculino, por outro lado, derrotou os Estados Unidos e ficou com o título parapan-americano em maio de 2023, no Canadá, por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/19 e 25/19.

O Brasil tem duas medalhas de bronze no vôlei sentado, ambos feminina, no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2021. A Seleção Brasileira estreou na modalidade em Pequim, em 2008, com o time masculino, que terminou em sexto lugar na ocasião. O elenco feminino estreou em 2012, em Londres, em quinto lugar.

Como funciona o jogo de vôlei sentado?

O vôlei sentado é disputado por homens e mulheres que possuem alguma deficiência física relacionada à locomoção. O time tem seis jogadores, assim como a modalidade olímpica, onde a rede de 1,15 m no masculino e 1,05m no feminino divide os dois elencos para cada lado na quadra, com medidas de 10m de comprimento por 6m de largura.

O sistema de disputa é o mesmo do olímpico, onde quem fechar três sets primeiro vence a partida indo até 25 pontos, com exceção do tie-break, que segue até 15 pontos mantendo a diferença dos dois pontos com o rival. É possível realizar substituições de jogadores e jogadoras durante a partida.

A única diferença é que no vôlei sentado é permitido bloqueio de saque, mas os atletas devem manter contato com o solo, exceto quando estiverem em deslocamentos. Além disso, existem classes que dividem os times de acordo com o impacto na modalidade ocasionado pela sua deficiência, o VS1 deficiência severa e VS2 deficiência leve.

Na primeira, VS1, os jogadores com deferência mais severas, por exemplo, amputados de perna, enquanto a segunda reúne os atletas com deficiências, como amputação do pé ou bilateral do polegar.

Quando vai ser o Jogos Paralímpicos de Paris?

A abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris vai ser em 28 de agosto de 2024, quarta-feira, na Champs-Élysées, região da capital francesa, onde o desfile dos atletas segue até a Praça da Concórdia em Paris. Vão ser 12 dias de confrontos entre as 22 modalidades englobando seleções de todo o planeta.

Os Jogos Paralímpicos terminarão em 8 de setembro, domingo, com horário a ser definido na Champs-Élysées, assim como a abertura do evento. A Seleção Brasileira estará presente na cerimônia e os canais Globo, Sportv e a plataforma de streaming transmitirão ao vivo.

Além do vôlei sentado, as modalidades goalball masculino, ciclismo, tiro com arco, natação, atletismo, canoagem e futebol de cegos também estão com vagas garantidas na competição.

