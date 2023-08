Quando é a estreia do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023

Falta pouco para saber quem serão os classificados no vôlei masculino para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Vinte e quatro seleções do ranking mundial, incluindo o Brasil, vão disputar o Pré-Olímpico de 30 de setembro a 8 de outubro em três diferentes países. Por isso, saiba quando a Seleção estreia e o horário para assistir.

Jogo do Brasil vôlei masculino no Pré-Olímpico

O Brasil de vôlei masculino estreia no Pré-Olímpico em 30 de setembro contra o Catar, na primeira rodada do grupo A, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Cada seleção joga entre si pelo menos uma vez durante os sete dias.

Além de Brasil e Catar, também estão no grupo A as seleções de Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha e República Tcheca. Depositados em um único grupo, os elencos jogarão por sete rodadas em pontos corridos onde os dois melhores da classificação avançam para as Olimpíadas de Paris.

O Brasil é o favorito, mas terá problemas com a Itália, Alemanha, Cuba e República Tcheca. O fator casa favorece os comandados por Renan Dal Zotti. Serão sete partidas no Maracanãzinho entre 30 de setembro a 8 de outubro.

Brasil x Catar - 1ª rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Data: Sábado, 30 de setembro de 2023

Horário: 10h

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Confira a tabela completa de jogos do Brasil

Como comprar o ingresso para o Pré-Olímpico?

Alguns jogos serão no Brasil, mas ainda não há ingressos disponíveis para assistir ao Campeonato Pré-Olímpico de vôlei masculino à venda. A CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, informou que as negociações estão em andamento e as principais informações como início das vendas, onde comprar e os preços estarão disponíveis nos próximos dias no site oficial.

Na edição passada, o Brasil jogou o Pré-Olímpico na Bulgária e conseguiu uma das seis vagas disponíveis de vôlei masculino ao terminar na primeira posição do seu grupo. Os ingressos serão vendidos online, mas a CBF irá informar nos próximos dias todos os detalhes.

Este ano, o Rio de Janeiro será o palco do grupo brasileiro na qualificatória, tornando real a possibilidade do brasileiro acompanhar todos os passos do elenco. Há jogos marcados também no Japão e na República Popular da China.

Quantas medalhas o Brasil tem no vôlei masculino?

Três vezes medalha de ouro, o Brasil garante o seu lugar no pódio de vôlei masculino desde 2000, seja no lugar mais baixo, o médio ou o alto. Em 2021, em Tóquio, o elenco perdeu na semifinal para a Rússia (ROC) e perdeu a medalha de bronze para a Argentina, voltando mais cedo para a casa.

A primeira conquista veio em 1992, em Barcelona, com André Ferreira, Tande, Amauri Ribeiro, Carlos Gouveia e Marcelo Negrão no elenco, superando a Holanda na final.

Mais tarde, em 2004, em Atenas, o Brasil ganhou da Ricardo Gouveia, Dante, Maurício Lima e Giovane buscaram a segunda medalha de ouro do país ao derrotar a Itália na decisão.

Por fim, em 2016, Bernardinho comandou o elenco de Bruninho, Lucarelli, Serginho e Wallace com o tricampeonato olímpico no Rio de Janeiro ao derrotar a Itália. Em 2024, em Paris, o grupo pode repetir o legado com a mesma geração que conquistou o tri olímpico.

