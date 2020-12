O fim de ano chegou e as férias também chegaram ou estão próximas para muita gente. É natural que em um ano tão difícil todos queiram relaxar de alguma forma. Mas como fazer isso sem gastar muito? Como economizar nas férias estando fora ou dentro de casa?

Primeiramente, lembre-se que o cenário ainda é de pandemia. Ou seja, viajar para lugares lotados fica sendo algo fora de cogitação. Quem pretende sair da cidade e viajar com a família deve escolher lugares mais tranquilos e isolados; além de preferencialmente mais próximos.

Além disso, é natural que para recuperar o prejuízo no ano, as agências de viagens e hotéis acabem cobrando muito mais em temporadas como a de fim de ano. Por isso, a primeira dica é, se possível, deixar as viagens para períodos ao longo do próximo ano, especialmente o segundo semestre.

Mas se você quer mesmo viajar, para economizar nas férias é preciso pesquisar. Cheque com amigos e conhecidos se alguém não teria, por exemplo, uma casa em um lugar isolado para alugar por alguns dias. Pode sair mais barato e você ainda ajuda alguém a ganhar um extra. Também cheque plataformas como o Airbnb e confira se o seu cartão de crédito não oferece programas de recompensa relacionados a viagens, como desconto no aluguel de carro por exemplo.

E se precisar alugar carro?

Se você precisar alugar um carro, saiba que, além do desconto, muitas operadoras de cartão de crédito oferecem o seguro gratuitamente quando são usados como meio de pagamento. Vale checar diretamente antes de alugar para economizar nas férias com isso. O seguro costuma ser uma parte considerável dos gastos nessa modalidade.

Outra opção para gastar menos é não alugar diretamente em locadoras. Existem startups, como a Moovie, que unem pessoas físicas que querem alugar um carro a pessoas físicas que podem ceder seu carro para um aluguel temporário. O preço é bem menor que o convencional, mas não se esqueça de confirmar a questão do seguro, pagamento de franquia se necessário, etc.

Para economizar nas férias ficando em casa

Finalmente, pode ser que você não esteja pensando em viajar agora e tudo que gostaria seria continuar em casa sem realizar qualquer trabalho. Neste caso, dá para economizar nas férias de forma ainda mais intensa. Mas como tornar essa experiência econômica e agradável?

Para começar, pense nas férias em casa como um período para união da família e relaxamento. Você pode propor atividades, como competições com jogos e cartas e até a produção de pizzas para uma noite com Netflix. Que tal cada membro da família inventar o seu próprio sabor na cozinha?

Outras atividades simples e baratas para economizar nas férias em casa são: leitura de livros, séries, trabalhos para deixar a casa mais bonita, etc.

E se você não quiser ter surpresas relacionadas às contas das casa nas férias, vale fazer um trato com toda a família para que cada um fique atento às luzes acesas, desperdício de água e coisas do tipo. Nesta pandemia os gastos relacionados às contas domésticas subiram para a maior parte das pessoas devido ao isolamento, mas não custa contar com a colaboração familiar para que seja possível descansar sem ter que gastar além da conta.