Destinos baratos no Nordeste: saiba como viajar gastando pouco

Encontrar destinos baratos no Nordeste e aproveitar as férias em praias paradisíacas é uma boa ideia para suas férias!

Com tempos de pandemia, aprendemos que economizar é essencial. E viajar para um lugar maravilhoso quanto o nordeste brasileiro pagando pouco vai fazer o seu bolso agradecer.

A região por si só já atrai milhares de turistas por ano, imagine só a possibilidade de viajar para praias e cidades incríveis com pouco dinheiro.

Então, vamos ajudar você a escolher um dos destinos baratos no Nordeste e aproveitar suas férias. Pegue papel e caneta e comece a organizar sua próxima viagem!

Destinos baratos no Nordeste

Sombra e água fresca, a combinação perfeita que define o nordeste brasileiro. Mas não só de praias paradisíacas vive o Nordeste, você também pode escolher um destino com muitas atrações culturais e históricas.

Enfim, conheça alguns dos principais destinos baratos no Nordeste:

João Pessoa, Paraíba

A capital da Paraíba é um dos destinos baratos no Nordeste. Os pontos turísticos, em sua maioria, são gratuitos.

As praias de João Pessoa são limpas e paradisíacas. Próximo da capital, no litoral, você encontra praias mais desertas e até mesmo uma praia de naturismo.

Em resumo, os principais pontos turísticos de João Pessoa são:

Farol do Cabo Branco

Piscinas Naturais na Ilha da Areia Vermelha

Praia do Bessa

Casarão dos azulejos

Parque Solón Lucena

Praia de Tambaú

Praia de Tambaba

Apesar de não ficar localizada em João Pessoa, a Praia de Tambaba fica apenas a 30km de distância. É uma praia de naturismo muito popular.

Mas, vamos falar do que importa: valores. Comprando uma passagem antecipada, partindo de São Paulo, você vai pagar por volta de 800 reais. Mas sempre há promoção para o Nordeste.

As diárias nos hotéis e pousadas, variam de 80 a 350 reais, dependendo do que você desejar. Mas, você pode encontrar quartos compartilhados em albergues, por exemplo. Além disso, as praias são gratuitas e você pode consumir nas barracas ou levar petiscos e bebidas.

São Luís, Maranhão

A capital do Maranhão é uma das principais cidades mais econômicas para viajar. Com muitos pontos turísticos históricos, ela é recheada de cultura e uma arquitetura colonial incrível.

Além desses pontos mais históricos, você também pode conhecer lindas praias. Para o seu roteiro, em São Luís, não pode faltar:

Cafuá das Mercês

Praia do Calhau

Praia de São Marcos

Centro Histórico de São Luís

Então, esses são os principais pontos turísticos da cidade de São Luís. Mas você também pode tirar um tempinho para conhecer os famosos Lençóis Maranhenses, que fica localizado no município de Barreirinhas.

Para conhecer São Luís, você vai encontrar passagens com média de 600 reais partindo de São Paulo. As diárias podem ser encontradas a partir de 60 reais.

Maragogi, Alagoas

Considerada o Caribe brasileiro, Maragogi é uma praia paradisíaca. Localizada a 130km de Maceió, a capital, a praia é formada por águas cristalinas e areia branquinha.

Em Maragogi, você poderá mergulhar e nadar com peixes, além de aproveitar as piscinas naturais. À noite, você pode aproveitar os bares temáticos da cidade bastante agitados à noite.

Primeiramente, para chegar em Maragogi, você vai precisar de uma passagem de avião para Maceió, e, então, pegar algum transporte terrestre para Maragogi. A passagem avião, partindo de São Paulo, custa em média 700 reais.

Em Maragogi, as diárias variam de 90 a 500 reais, dependendo do que você escolher. Os passeios, como lancha e mergulho, são pagos e custam por volta de 100 reais. Assim, Maragogi é uma das principais praias para aproveitar as férias e relaxar.

Natal, Rio Grande do Norte

Uma capital do Nordeste perfeita para quem quer economizar na hora de viajar. Em Natal, você encontra dunas e praias incríveis, além de passeios divertidos para fazer com a família.

São pontos turísticos de Natal:

Praia de Ponta Negra

Morro do careca

Fortaleza dos Reis Magos

Ponte Newton Navarro

Aquário Natal

Natal é uma cidade com um baixo custo de vida e isso reflete no turismo do local. Os passeios são bem acessíveis, assim como hospedagem e alimentação. Com 110 reais, você aproveita uma diária em um hotel de 4 estrelas e com muitas opções de lazer.

Assim, você conhece diversos pontos da capital do Rio Grande do Norte e aproveita passeios bem diversificados.

Aracati, Ceará

A 160 km de Fortaleza, Aracati é uma cidade cheia de belezas naturais e muita agitação. No centro da cidade, você encontra construções arquitetônicas cheias de história. Na praia de Canoa Quebrada, você vai conhecer falésias incríveis e bares temáticos.

Além disso, uma das dicas é o voo de parapente para ver a praia de Canoa Quebrada de cima. Para chegar à Canoa Quebrada, você deve ir para Aracati e pegar algum transporte, como van ou ônibus. As diárias nos hotéis próximo da praia custam por volta de 100 reais.

Os passeios de buggy e parapente são pagos e custam um pouco mais.

Olinda, Pernambuco

Apesar de ser muito famosa no carnaval, Olinda também é um destino além da folia. Em resumo, é uma cidade história, cheia de cultura, música, cores e culinária incrível. E que também conta uma praia charmosa. E é um dos destinos baratos no Nordeste.

Primeiro, você deve comprar uma passagem para Recife. Por ser um hub, você encontra passagens mais em conta, dependendo da estação. As passagens, partindo de São Paulo, custam em média 600 reais. Então, você deve pegar um transporte para a cidade de Olinda.

Para se hospedar em um hotel costeiro com boas opções de lazer em Olinda, você vai desembolsar por volta de 120 reais, a diária.

Então, se você está procurando um destino histórico e barato, esse é o local indicado.

Caraíva, Bahia

Uma praia paradisíaca, uma vila de pescadores e muito aconchego. É o que uma viagem à Caraíva promete. Localizada no sul da Bahia, você vai encontrar um cenário perfeito para se desligar da realidade.

Por ainda não ser um destino muito procurado, você vai conseguir curtir as férias com pouco dinheiro.

Para viajar para Caraíva, você deve comprar uma passagem para Salvador e, então, procurar um transporte até à vila de pescadores.

A média das diárias em Caraíva é de 140 reais. Os passeios e cenários gratuitos compensam o valor da diária do hotel.

Então, esses são alguns dos destinos baratos no Nordeste para você que vai tirar férias e quer visitar uma região incrível e cheia de cultura, culinária rica e praias paradisíacas. Aproveite para aprender a como planejar uma viagem e programe as suas próximas férias!

Conta pra gente, você já conhece algum desses destinos? Qual é a sua próxima viagem?