Como economizar no Natal? Confira 5 dicas fáceis

O Natal pode gerar muitas despesas, tanto na compra de presentes para parentes e familiares, quanto no preparo da ceia. Entretanto, a crise gerada pela pandemia de coronavírus apertou a situação de diversas famílias, que ainda desejam celebrar a data da melhor maneira. Por isso, reunimos cinco dicas que podem ajudar a economizar no Natal:

1. Organização financeira com listas

Uma boa dica para manter o controle na hora dos gastos é montar listas. Assim, você deve ter em mente todas as pessoas que conhecem e desejam dar presentes, dos mais importantes até os que você deseja dar presentes mais simples. Portanto, com a lista em mãos você poderá dividir o valor que você pode gastar com presentes de acordo com o número de pessoas que você listou. Uma alternativa, ainda, é sugerir o amigo secreto. Dessa maneira, você pode apenas arcar com um presente sem que a situação fique desconfortável.

2. Orçamento para o natal

Saber o quanto você pode gastar é importante antes de realizar as compras. Assim, você realmente saberá os seus limites e quantas pessoas poderá presentear. O ideal é que se separe um valor que não interfira no pagamento de outras contas. Além disso, lembre-se de evitar fazer dívidas, fugindo do crédito do cartão e das parcelas. A dica também pode ser relevante para outros detalhes, como a decoração ou para a ceia. Saber qual é o seu orçamento irá ajudar a fazer a lista de artigos ou pratos que você poderá comprar.

3. Economize no natal com decoração, ceia e embalagens dos presentes

Muitas vezes a origem dos nossos grandes gastos podem passar despercebidas pelos nossos olhos. Portanto, atente-se também aos gastos com a decoração, os alimentos escolhidos para a ceia e as embalagens dos presentes. No último caso, podemos lembrar que muitas vezes, por mais linda que a embalagem seja, pode parar no lixo. Nos casos dos alimentos, uma substituição simples pode resolver: a preferências por frutas nacionais da estação, por exemplo.

4. Compare preços antecipadamente para economizar no Natal

Pesquisar pode ser uma das melhores opções para você garantir um presente com o melhor preço para o seu bolso. A compra pela internet pode ser o meio mais fácil de fazer isso e, com antecedência, os presentes podem chegar na data certa.

5. Compre os presentes antes de dezembro

As compras na Black Friday são ótimas opções para aqueles que farão compras com antecedência. Além disso, talvez não seja possível conseguir boas promoções sem o mínimo de tempo.

