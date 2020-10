Clientes de instituições financeiras tem tido chaves cadastradas sem a autorização. As instituições financeiras tem oferecido informações de como realizar o processo

Saiba como cancelar ou descadastrar sua chave do Pix

Recentemente, clientes de instituições financeiras tem tido chaves cadastradas sem a autorização devida e desejam descadastrar a chave do Pix. As fintechs Nubank e Mercado Pago foram alvos de 30 reclamações pelo cadastro de chaves Pix, sem o consentimento.

O Banco Central (BC) afirmou que as instituições financeiras fizeram o registro de chaves Pix automomaticamente, mesmo que não seja obrigatório. Sendo assim, o Procon notificou as empresas, cobrando explicações, além do BC.

Como descadastrar chaves do Pix?

Entretanto, é possível cancelar ou descadastrar sua chave do Pix. As instituições financeiras tem oferecido informações de como realizar o processo. Veja como:

Itaú-Unibanco

Basta ir a área destinada para o Pix no aplicativo do banco, clicar na chave que quer descadastrar e clicar no ícone de lixeira.

Nubank

O cliente deve ir na seção “Pix”, em “Minhas chaves”, e escolher a opção “Excluir chave”, que é automática. Caso o registro não tenha tido confirmação ainda, basta entrar em contato com a equipe de atendimento e fazer a solicitação. Nesse caso, o processo pode levar até um dia útil. Também é possível fazer a portabilidade de chaves do Pix, embora não exista, na seção de gerenciamento de chaves, uma ação específica com esse nome.

Mercado Pago

Na tela principal do aplicativo, o botão “Cadastrar chaves Pix” possibilita a gestão delas, até mesmo para descadastrar uma chave.

Bradesco

Primeiramente, é preciso acessar o ícone do “Pix” na tela inicial do aplicativo. Então, o sistema mostrará a tela “Minhas chaves”. Clique na seta ao lado da chave e, em seguida, “excluir chave”.

PicPay

No aplicativo, toque em Pix nas sugestões da tela inicial, ou acesse o menu Ajustes. Escolha a opção Meu Pix, selecione a chave que deseja excluir e irá aparecer uma mensagem pedindo para confirmar a exclusão da chave. Toque em “Sim, quero excluir”.

Caixa Econômica

No Mobile Bank CAIXA ou Internet Bank CAIXA, entre em Consulta Chave, selecione chave que deseja excluir, clique no ícone de lixeira e confirme a exclusão. No app CAIXA Tem, o cliente deve clicar na opção “Gerenciar Chaves”, clicar em “excluir chave” e selecionar a chave a ser excluída e confirmar.

Todavia, os demais bancos não informaram o processo.

O que é Pix?

O Pix é um sistema de pagamentos instântaneos, assim como o TED e DOC, criado pelo Banco Central. Sendo assim, transferências bancárias via aplicativo de instituição financeira poderão ser feitas por meio de chaves Pix. Além disso, pessoas físicas e microempreendedores individuais terão o serviço de maneira gratuita, mas com exceções.

As transferências pelo Pix começaram em 16 de novembro. Contudo, o cadastro de chaves Pix acontece desde 5 de outubro.

