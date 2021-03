Atualização Caixa Tem para nascidos em março começa hoje (18/03)

A Caixa Econômica Federal está pedindo atualizado dos dados cadastrais dos usuários. A atualização do Caixa Tem começou no último dia 14 de março, e vai continuar até o dia 31. De acordo com a própria Caixa, o procedimento está sendo feito para trazer mais segurança aos usuários, que recebem benefícios como o auxílio emergencial, por lá.

Nesta próxima quinta-feira, 18 de março, os cadastrados nascidos no mês de março, devem atualizar seus dados. A atualização é totalmente digital, e os usuários não precisam sair de casa, basta seguir as instruções do próprio aplicativo Caixa Tem. Confira a seguir como realizar a atualização e o cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal:

Como atualizar o Caixa Tem?

Para realizar a atualização cadastral no Caixa Tem, o usuário deve acessar o próprio aplicativo e seguir os direcionamentos mostrados no app. Veja abaixo o passo a passo:

Acessar o Caixa Tem

Clicar em “Atualize seu cadastro”

Enviar a documentação solicitada: foto (selfie) e documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço).

Após realizar o processo, a atualização do Caixa Tem está feita. O procedimento está sendo feito, coincidentemente, na mesma época da volta do auxílio emergencial, no entanto, a Caixa não admite que a atualização cadastral tenha relação com a volta do benefício, que ainda não teve a data oficial divulgada pelo governo.

Calendário da atualização do Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal divulgou a relação das datas que os usuários precisam atualizar o Caixa Tem. O escalonamento acontece através do mês de aniversário. Exemplo: quem nasceu em março deve realizar a atualização no dia 18 de março de 2021.

Janeiro – 14/03 (dom)

– 14/03 (dom) Fevereiro – 16/03 (ter)

– 16/03 (ter) Março – 18/03 (qui)

– 18/03 (qui) Abril – 20/03 (sab)

– 20/03 (sab) Maio – 22/03 (seg)

– 22/03 (seg) Junho – 23/03 (ter)

– 23/03 (ter) Julho – 24/03 (qua)

– 24/03 (qua) Agosto – 25/03 (qui)

– 25/03 (qui) Setembro – 26/03 (sex)

– 26/03 (sex) Outubro – 29/03 (seg)

– 29/03 (seg) Novembro – 30/03 (ter)

– 30/03 (ter) Dezembro – 31/03 (qua)

Auxílio emergencial será pago no aplicativo da Caixa

Segundo divulgou a Caixa, em 2020 o banco abriu mais de 105 milhões de contas sociais digitais por causa do pagamento do auxílio emergencial que agora está de volta. O aumento significativo de clientes coincidiu com o benefício do governo. “De forma gratuita, o banco promoveu a inclusão social e financeira de 35 milhões de brasileiros que nunca tiveram contas em banco”, afirmou a instituição, em nota oficial.

O Caixa Tem é um dos aplicativos de finanças mais leves do mercado. Simples e intuitivo, o App é compatível com praticamente todas as redes e aparelhos celulares. A tecnologia também é acessível para o público de Pessoas com Deficiência (PcD).