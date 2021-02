Nos últimos dez meses, a soma do patrimônio dos bilionários dos EUA cresceu US$ 1,1 trilhões, segundo a Revista Forbes. Somente em janeiro, cerca de 660 pessoas tiveram sua fortuna acrescida em 38,6%, quando comparado com março de 2020.

A pandemia do Coronavírus impactou empresas de vários segmentos, provocou demissões em massa e ainda abalou o orçamento de muitas famílias. Porém, ela não foi considerada um impedimento para que mais pessoas enriquecessem ainda mais. Ou seja, só os Estados Unidos ganharam mais de 46 novos bilionários.

Esses números impressionam bastante, sobretudo porque há um grande abismo entre quem está no topo e quem está na base da pirâmide econômica do país. Primeiramente, é importante salientar que a taxa de pobreza cresceu 2,4%, um aumento significativo desde 1960.

Além disso, 70 milhões de pessoas solicitaram o seguro desemprego, o que diz muito sobre esse momento que estamos passando. Mas mesmo assim, você já deve estar curioso para saber os nomes dos maiores bilionários dos EUA, não é mesmo. Confira o próximo tópico.

Quem são os bilionários dos EUA e qual a sua fortuna?

Conheça agora os bilionários dos EUA que mais lucraram nos últimos anos, sobretudo durante a pandemia do Coronavírus.

Warren Buffett – um dos maiores bilionários dos EUA, com patrimônio de US$ 88,8 Bilhões

Warren é um investidor e filantropo que tem como objetivo doar grande parte da sua fortuna. Até o momento, ele já doou US$ 40 bilhões para a Fundação Bill & Melinda Gates, que se ocupa em combater a pobreza e promover o desenvolvimento da saúde no país. Além disso, ele ajuda instituições de caridade e diz que o seu objetivo é convencer outros bilionários a também doarem suas fortunas.

Bill e Melinda Gates, com patrimônio de US$ 120 bilhões

A Fundação Bill & Melinda Gates arrecada anualmente perto de 5 bilhões de dólares. Além disso, esse é um dos bilionários dos EUA que investe em tratamentos, financiamento de pesquisas, vacinas e testes no combate a Covid-19.

O bilionário ainda irá destinar US$ 1,75 bilhões a essa causa. O objetivo é ajudar a combater a pandemia, desenvolvendo tecnologias para pessoas em situação de vulnerabilidade.

George Soros, com patrimônio de US$ 8,6 bilhões

Já George Soros tem como foco realizar doações em prol de causas como educação, democracia, saúde e antidiscriminação. A Open Society Foundations de Soros, organização da qual ele atua, está ativa em 120 países e recebeu US$ 1,2 bilhão de dólares em doação em 2020.

Aliás, ele ainda doou US$ 37 milhões no início da pandemia, para que imigrantes ilegais pudessem ser assistidos e recebessem ajuda financeira do estado. Ademais, ele ainda ajuda financeiramente líderes em comunidades negras.

Mackenzie Scott, com patrimônio de US$ 55,2 bilhões

Com o auxílio da Bridgespan Group, Mackenzie já distribuiu diversas bolsas de estudo na Fundação Gates. Além disso, ela doou cerca de 1,7 bilhões para organizações que possuem foco em mobilidade econômica, desigualdade racial e gênero. Por isso, ela está nessa lista dos bilionários dos EUA mais influentes.

Michael Bloomberg, com patrimônio de US$ 54,9 bilhões

Michael Bloomberg é ex-prefeito de Nova York e investiu, através da Bloomberg LP, 11 bilhões em prol de causas filantrópicas, de controle de armas, saúde pública e mudanças climáticas. O bilionário ainda investiu no combate ao uso do tabaco e em pesquisas relacionadas à Covid-19.

