Nas carteiras recomendadas dessa semana destacam-se ações da Magazine Luiza, Ultrapar e Via Varejo. Cada uma delas contou com duas indicações dentre as carteiras semanais das seguintes instituições financeiras: Ativa Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. A saber, estas sugestões valem até o dia 11 de setembro, sexta-feira.

Magazine Luiza

A varejista de eletrônicos e móveis Magazine Luiza voltou à carteira semanal da MyCap e segue sendo recomendado pela Mirae Asset.

A empresa teve aumento de vendas online, com alta de 181,9% no segundo trimestre de 2020, período em que liderou as vendas do seu setor.

Conforme relatório da Mirae Asset, pelo crescimento no e-commerce e aumento de clientes, além da “expectativa de um cenário de recuperação gradual da economia, com cenário de juros e de inflação baixos acreditamos que a MGLU3 terá um cenário favorável nos próximos meses, com melhora de margens e de resultado”.

Ademais, a organização anunciou em 3 de setembro a compra da AiQFome LTDA, plataforma de delivery.

Ultrapar

A Ultrapar está nas carteiras recomendadas da Ativa Investimentos e Mirae Asset. A companhia, também conhecida como Grupo Ultra, atua em distribuição e varejo especializado através da Ipiranga, Ultragaz e Extrafarma. Nos segmentos de combustíveis, Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e varejo farmacêutico, respectivamente. Além disso, dispõe da Oxiteno, indústria de especialidades químicas, e da Ultracargo, empresa de armazenagem de granéis líquidos.

Segundo o relatório da Ativa, os papéis do Grupo Ultra seguem firmes na tendência de alta. Já a Mirae aponta que houve queda de 27% na receita líquida no segundo trimestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. Queda ocorrida principalmente por resultados fracos da Ipiranga, Ultragaz e Extrafarma. “Acreditamos que o pior já tenha ocorrido, decorrente dos impactos do covid-19 e esperamos recuperação em todos os segmentos de atuação da Ultrapar nos próximos meses / trimestres.” diz.

Via Varejo

Em seguida, as ações da Via Varejo estão sendo recomendadas pela Mirae Asset e pela Terra Investimentos. A empresa é responsável por gerir as Casas Bahia e o Ponto Frio, e também por administrar a fábrica de móveis Bartira e a plataforma de e-commerce do Extra.

A Varejista, que conta com o banco digital banQi, teve as vendas online representando 66% do faturamento no segundo trimestre do ano. O que representa um aumento de 290% em relação ao mesmo período de 2019, conforme aponta relatório da Mirae Asset.

Veja então as carteiras recomendadas das quatro corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos – Carteira recomendada

Primeiramente, a Ativa Investimentos retirou da carteira recomendada da semana ações da CIA Hering e da WEG. No lugar estão ativos da SLC Agrícola, produtora de grãos e fibras fundada em 1977 pelo Grupo SLC, com foco n a produção de algodão, soja e milho. E a Iochpe-Maxion, produtora de componentes automotivos e líder em produção de rodas automotivas.

EZTEC (EZTC3)

SLC Agrícola

Camil Alimentos (CAML3)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Ultrapar (UGPA3)

Mirae Asset

A corretora Mirae Asset tirou de sua carteira semanal os ativos do Banco Inter, MRV e Rumo. Assim sendo, para a atual semana entraram ações do banco Bradesco, da empresa siderúrgica Gerdau e da produtora e exportadora de papéis Klabin.

Bradesco (BBDC4)

B3 (B3SA3)

Gerdau (GGBR4)

JBS (JBSS3)

Klabin Unit (KLBN11)

Magazine Luiza (MGLU3)

Randon (RAPT4)

Ultrapar (UGPA3)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos – Carteira recomendada

Então, a MyCap Investimentos retirou da carteira a ação da B2W Digital e incluiu a varejista Magazine Luiza.

PetroRio (PRIO3)

Cyrela (CYRE3)

Petrobras (PETR4)

Magazine Luiza (MGLU3)

Movida Participacoes (MOVI3)

Terra Investimentos

Por fim, a Terra Investimentos excluiu da carteira semanal a ação das Lojas Renner. E colocou o ativo da TIM, empresa de telefonia.

MRV (MRVE3)

TIM (TIMP3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

Iguatemi (IGTA3)