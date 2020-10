Carteira recomendada da semana: ações do BB, Magalu, Vale e Via Varejo

Nas carteiras recomendadas dessa semana destacam-se ações do Banco do Brasil, Magazine Luiza, Vale e Via Varejo. Confira as indicações de quatro corretoras separadas pelo Jornal DCI.

Nas carteiras recomendadas dessa semana destacam-se ações do Banco do Brasil, Magazine Luiza, Vale e Via Varejo. Cada uma delas contou com duas indicações dentre as carteiras semanais monitoradas, com exceção da Magalu, que teve três indicações. A saber, as corretoras separadas são: Ativa Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Estas sugestões valem até o dia 16 de outubro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Banco do Brasil

Em principio, ações do Banco do Brasil estão presentes nas carteiras semanais das corretoras MyCap e Terra Investimentos. A instituição financeira é controlada pelo Governo Federal, que tem cerca de 50% do total de ações da companhia. Fundada em 1808, foi a primeira empresa listada em Bolsa de Valores no Brasil.

A saber, no setor da agricultura o banco tem papel importante na concessão de crédito. Em relatório, a MyCap afirma que o ativo ensaiou rali de recuperação.

Magazine Luiza

Em seguida, ativos da Magazine Luiza foram recomendados pela Mirae Asset, Ativa e MyCap Investimentos. A varejista de eletrônicos e móveis, conta com mais de 1000 lojas físicas distribuídas em 21 estados do país. Além disso, tem uma forte atuação e-commerce.

Desse modo, o texto da Mirae Asset aponta que “a base de clientes no seu e-commerce continua surpreendendo positivamente pelo crescimento” bem como seu resultado operacional. Já relatório da MyCap, indica que o papel tem viés altista em andamento.

Vale

Ações da Vale estão nas carteiras semanais da Ativa Investimentos e Mirae Asset. Trata-se de uma das maiores empresas de mineração do mundo, além de maior produtora mundial de minério de ferro, pelotas e níquel.

Ao passo que, o relatório da Mirae Asset aponta que os resultados da empresa superaram as expectativas do mercado para o segundo trimestre do ano. “Se mantida a política definida antes do colapso de Brumadinho a Vale será a partir do próximo ano um destaque entre as empresas que pagam dividendos extraordinários em nosso mercado acionário” diz o texto.

Via Varejo

Ademais, a Via Varejo foi indicada pela Mirae Asset e Terra Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Além de ser responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

Segundo a Mirae Asset, no segundo trimestre do ano a companhia “mostrou um resultado sólido, superior ao esperado e com a surpresa do forte crescimento nas vendas online”. Registrando assim aumento na sua base de clientes do e-commerce.

Veja então as carteiras recomendadas das quatro corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos

A Ativa Investimentos faz três mudanças em sua carteira semanal. Dessa forma, saíram ações da Randon, Iochpe-Maxion e Camil Alimentos. Para dar lugar a Vale, Bradesco e Magazine Luiza.

Vale (VALE3)

Bradesco (BBDC4)

RaiaDrogasil (RADL3)

Magazine Luiza (MGLU3)

Anima Educação (ANIM3)

Mirae Asset

A Mirae Asset, por sua vez, fez uma modificação. Retirou ativo da Marfrig, e incluiu papel da Vale.

Cosan (CSAN3)

Gerdau (GGBR4)

Indústrias Romi (ROMI3)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Klabin (KLBN11)

Magazine Luiza (MGLU3)

Randon (RAPT4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

WEG (WEGE3)

MyCap Investimentos

Enquanto a MyCap Investimentos, registrou três mudanças. Saíram ativos da Suzano, Companhia Siderúrgica Nacional e IRB Brasil RE. E entraram ações da Camil Alimentos, Banco do Brasil e EZTEC.

B3 (B3SA3)

Camil Alimentos (CAML3)

Magazine Luiza (MGLU3)

Banco do Brasil (BBAS3)

EZTEC (EZTC3)

Terra Investimentos

Por fim, a Terra Investimentos não modificou sua carteira recomendada.

MRV (MRVE3)

TIM (TIMP3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

Iguatemi (IGTA3)